Κικίλιας: «Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για τις τιμές στην ενέργεια»

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία»

Δημήτρης Δρίζος

«Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια και να υπάρξει μια κοινή πολιτική ανάσχεσης των τιμών της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκονται στις Βρυξέλλες, με στόχο να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, σε συνέντευξή του στο OPEN.

Όπως τόνισε, «όταν βλέπει κανείς να αλλάζουν άρδην καθημερινά οι τιμές στο πετρέλαιο και οι τιμές στο φυσικό αέριο, αυτό έχει αντίκτυπο στην αγορά, στην καθημερινότητα, στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, που προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό και σπεύδει νωρίς να μιλήσει με τους ανθρώπους του κλάδου και να βρει μαζί τους μια λύση, ανάλογα με την έκβαση και την εξέλιξη αυτής της τραγικής κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες. Εξετάζονται διάφορα μέτρα και θα παρθούν πρωτοβουλίες».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο και, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και συγκρατημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Όπως κάναμε πέρυσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων +15% και βρήκαμε τρόπο να τις ανασχέσουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Έχουμε συνάντηση του κλάδου με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, προκειμένου να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε “κλιμακωτά”, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους νησιώτες και τους πολίτες. Το ζητούμενο είναι να προστατευτεί η καθημερινότητα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα νησιά μας».

Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη στάση της χώρας, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι «η ελληνική διπλωματία εκφράζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη και ο οποιοσδήποτε μιλά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί είναι τόσο ευαίσθητα και πολυσύνθετα τα θέματα αυτά, που μόνο αυτός που κάθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και συνεννοείται με τον Πρωθυπουργό έχει πραγματική εικόνα». Όπως ανέφερε, «εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, τη συνδρομή μας την υπερκαλύπτουμε και, προφανώς, αν θες την ειρήνη πρέπει να είσαι ισχυρός στην άμυνά σου και να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε όλες τις δυσκολίες, σε μια περίοδο που οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη».

Για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή, ανέφερε ότι «έχουμε αυτή τη στιγμή 11 πλοία με ελληνική σημαία εντός του Περσικού και πάνω από 145-147 πλοία ελληνικά, με ελληνική σημαία ή ελληνόκτητα στην ευρύτερη περιοχή. Οι ναυτικοί μας είναι καλά, επικοινωνούμε καθημερινά από το Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου με τα πλοία και υπάρχει μηχανισμός για όποιον ναυτικό θελήσει να επιστρέψει, χωρίς, ωστόσο, μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει τέτοιο αίτημα». Όπως σημείωσε, «τα πλοία αυτά βρίσκονται σε μια εμπόλεμη ζώνη και μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία — όχι ελληνικής σημαίας — καθώς και σε ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, με διάφορους τρόπους, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση κλιμακώνεται και επεκτείνεται, ενώ προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν».

Τέλος, σημείωσε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουμε εμείς και όχι μόνο, ενώ προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν», προσθέτοντας ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που διαχειριζόμαστε κρίσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα επόμενα βήματα».

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις έως 10% στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ – «Ανάσα αλλά όχι λύση», λένε οι εκπρόσωποι του κλάδου στο Newsbomb

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σκέψεις Τραμπ για απόβαση στο νησί Χαργκ - Νεκρός και ο Ιρανός στρατηγός Ναϊνί

12:57LIFESTYLE

Στην αντεπίθεση η Αγγελική Ηλιάδη: Απειλεί με μηνύσεις μετά την αγωγή της οικογένειας Λαζαρίδη

12:56ΠΟΛΤΟΣ

Patriot έχουμε, βλήματα για τα αντιαεροπορικά έχουμε;

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για τις τιμές στην ενέργεια»

12:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA εξερευνά την επιφάνεια του Άρη και ανακαλύπτει ένα παλιό ποτάμι κρυμμένο σε βάθος 35 μέτρων

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές σε 50 χώρες το 2026: Πως θα επηρεάσει το αποτέλεσμα η οικονομία και η οργή για τα ακριβά καύσιμα

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάληψη του νησιού Χαργκ για να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

12:31ME TO N & ME TO Σ

Ντρέπεται ήδη και η ντροπή

12:26ΥΓΕΙΑ

Busy μέρα; Μικρά tips για να φροντίζεις το χαμόγελό σου on the go  

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε χτυπημένη σε πυλωτή

12:19WHAT THE FACT

Εαρινή ισημερία: Γιατί ξεκινά από σήμερα η άνοιξη και όχι στις 21 Μαρτίου

12:13ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για 123 προσλήψεις στο ΕΑΠ

12:11WHAT THE FACT

Αστρονόμοι κατέγραψαν σύγκρουση δύο πλανητών που εξαϋλώθηκαν σε απόσταση 11.000 ετών φωτός

12:00ΕΥ ΖΗΝ

Μόριο αίματος από πύθωνες γίνεται φάρμακο απώλειας βάρους χωρίς τις παρενέργειες των GLP-1

11:55ΥΓΕΙΑ

Γονιμότητα μετά την ηλικία των 40: Όσα πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ελληνική ναυμαχία που ενέπνευσε τους οπαδούς της Μπέτις - Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό coreo

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες: «Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο του Ιράν ίσως έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στον δρόμο Ηρακλείου – Ανωγείων: Μεγάλος βράχος έκλεισε τη μία λωρίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:11ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι σε πλήρη κατάρρευση: Αποθέματα νερού για 48 ώρες - Φήμες για επιβολή capital controls

10:20LIFESTYLE

Θύμα ξυλοδαρμού ο τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός

09:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η άνοιξη επιστρέφει στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη του ECMWF για το τέλος Μάρτη

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ποινή κάθειρξης 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια»

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί εκτελέστηκε δι' απαγχονισμού ο 19χρονος πρωταθλητής πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί

11:19ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε χτυπημένη σε πυλωτή

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Πότε έρχεται η άνοιξη

11:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παράνομες βιντεοσκοπήσεις, τραμπουκισμούς και εκδιώξεις δικαστικών από «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού» καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Πρέπει να αφαιρέσουμε την ασφάλεια των εχθρών μας» - Το πρώτο βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη

09:02WHAT THE FACT

Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 25% - Μόνο αν προτιμάτε αυτό το ποτό

09:19TRAVEL

Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

12:31ME TO N & ME TO Σ

Ντρέπεται ήδη και η ντροπή

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να αφαιρέσει τους τίτλους από την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία ο Βασιλιάς Κάρολος!

11:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Εξηγεί τα σενάρια της κρίσης στην οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΤΕΛ: Δραματική άνοδος στα κόμιστρα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις υπεραστικές διαδρομές

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε μέσα σε 12 ώρες»: Συγκλονίζει ο πατέρας 18χρονης μαθήτριας - Το πρώτο σύμπτωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ