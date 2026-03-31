Αναβάλλεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Λιβύη λόγω κακοκαιρίας Erminio

Αναβάλλεται η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Τρίπολη της Λιβύης, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα της κακοκαιρίας Erminio, όπως δήλωσε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1η Απριλίου, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίσκεψή του στη Βεγγάζη.