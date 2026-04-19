Κικίλιας: «Ενίσχυση του Λ.Σ στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη»

Σε ό,τι αφορά τα λιμενικά έργα, ο κ. Κικίλιας τόνισε τη σημασία της έγκρισης του master plan για το λιμάνι της Σούδας

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Την αύξηση των εναερίων μέσων της Frontex στην Κρήτη, τη διαθεσιμότητα δύο μεγάλων Heron drones, με δυνατότητα να επιχειρούν και στα 12 ναυτικά μίλια στη δυτική Λιβύη, καθώς και την ενίσχυση των Λιμεναρχείων Κρήτης με 33 επιπλέον μόνιμες θέσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μετά από σειρά συσκέψεων που πραγματοποίησε στα Χανιά, συνοδευόμενος από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Σε ό,τι αφορά τα λιμενικά έργα, ο κ. Κικίλιας τόνισε τη σημασία της έγκρισης του master plan για το λιμάνι της Σούδας. Το σχέδιο προβλέπει έργα επέκτασης και βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές, όπως σημείωσε ο Υπουργός, ενισχύουν τη δυναμικότητα και την αποδοτικότητα του λιμανιού, το οποίο αποτελεί βασική πύλη μεταφορών, ακτοπλοΐας και θαλάσσιου τουρισμού για την Κρήτη. Όπως υπογράμμισε: «Η ενίσχυση και η συνολική αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, όπως και ο πρωτογενής τομέας, εξαρτώνται από το πώς λειτουργούμε. Θέλω, λοιπόν - πάνω απ’ όλα - ασφάλεια στα λιμάνια μας και στην ακτοπλοΐα. Είμαστε έτοιμοι και φέτος, να δεχτούμε πολύ κόσμο κατά την τουριστική περίοδο, η οποία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Την ίδια μέριμνα θα δείξουμε και για τα θαλάσσια σπορ, καθώς και για τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται είτε από τουρίστες είτε από ντόπιους, όπως τα yachts».

Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «οι σύγχρονοι λαθρέμποροι και τα δίκτυα έχουν στοχοποιήσει από την απέναντι πλευρά της Λιβύης την Κρήτη και οφείλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις της επόμενης μέρας» όπως είπε.

Ο Υπουργός, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στην Κρήτη, επισκέφθηκε το πρωί το Λιμεναρχείο Χανίων όπου, αφού τον υποδέχθηκε ο Λιμενάρχης, Πλωτάρχης Λ.Σ. Κοκολογιαννάκης Ευάγγελος, μετέβησαν στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χανίων πραγματοποιώντας διαδοχικές συσκέψεις με όλα τα στελέχη του Λιμεναρχείου, ενώ ο Υπουργός ξεναγήθηκε και στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ.

Στη συνέχεια, μετέβη στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών του νομού, του Αντιπεριφερειάρχη, Νικόλαου Καλόγερη, του Δημάρχου, Παναγιώτη Σημανδηράκη, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, Δημήτριου Βιρηράκη, του Περιφερειάρχη Αστυνομίας στην Κρήτη, Υποστράτηγου Γεώργιου Δούκη και του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλου Νικολάου. Ο Υπουργός ενημερώθηκε διεξοδικά για το μεταναστευτικό ζήτημα στην περιοχή, καθώς και για θέματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στις υποδομές του νησιού.

Τέλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισκέφθηκε την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων.

Novibet
