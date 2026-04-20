Ο Φλωρίδης θα συναντηθεί την Τετάρτη με την Κοβέσι, χωρίς να είναι γνωστή η ατζέντα

Συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025. Η Λάουρα Κοβέσι πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μία χρονική περίοδο που κρίσιμες έρευνες του εθνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η έρευνα για τα τελωνεία και η σύμβαση 717 για την τραγωδία των Τεμπών, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δικαστικής επικαιρότητας, προκαλώντας αντίκτυπο και στην κεντρική πολιτική σκηνή. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη θα επισκεφθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, ενώ την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, θα παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, σε πάνελ με κεντρικό τίτλο «The Shock of the New» (Το Σοκ του Νέου).

Το περιεχόμενο της συνάντησης με τον κ. Φλωρίδη δεν έγινε γνωστό από την πλευρά της κυρίας Κοβέσι. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής εάν η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα πραγματοποιήσει άλλη συνάντηση με κυβερνητικούς ή δικαστικούς αξιωματούχους, καθώς δεν έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση από την πλευρά της κυρίας Κοβέσι.

Πηγή: ΑΠΕ

