Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό - Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Τασούλα

Τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό υποδέχτηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας και βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από συνεργάτες του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρίγκιπα του Μονακό, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου

Στη συνέχεια ο πρίγκιπας του Μονακό κινήθηκε προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον καλεσμένο του ότι «η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο» συμπληρώνοντας πως «προσβλέπω στη συνεργασία μας ώστε η συνέχιση των προκλήσεων να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο»

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό, στο Προεδρικό Μέγαρο

