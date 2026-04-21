Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό - Συναντήσεις με Μητσοτάκη και Τασούλα
Τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό υποδέχτηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας και βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενος από συνεργάτες του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον πρίγκιπα του Μονακό, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).
Στη συνέχεια ο πρίγκιπας του Μονακό κινήθηκε προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Κατά τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον καλεσμένο του ότι «η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο» συμπληρώνοντας πως «προσβλέπω στη συνεργασία μας ώστε η συνέχιση των προκλήσεων να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο»