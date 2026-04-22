Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από τη συνάντηση Δούκα - Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό

Με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β' του Μονακό συναντήθηκε χθες στο δημαρχείο της Αθήνας ο δήμαρχος Χάρης Δούκας στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ελλάδα με αφορμή τη συμμετοχή του στο Φόρουμ των Δελφών.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε σε ανάρτησή του ότι «η Μεσόγειος μάς ενώνει. Και η προστασία της είναι κοινή ευθύνη», ενώ τίμησε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο για την προσφορά του στο περιβάλλον.

«Με την απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στο Δημαρχείο, αναγνωρίσαμε έναν διεθνή σύμμαχο της βιωσιμότητας, της επιστημονικής γνώσης και της κοινής δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Αθήνα προχωρά με σχέδιο για μια πιο πράσινη, ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, χτίζοντας συνεργασίες που φέρνουν πραγματικό αποτέλεσμα», σχολίασε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Τι δεν έδειξαν οι κάμερες

Ωστόσο, η συνάντηση των δύο ανδρών είχε και πολλά παρελκόμενα που δεν έγιναν γνωστά.

Ο κ. Δούκας έδειξε στον Αλβέρτο τη μεγάλη οθόνη που έχει στο γραφείο του και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα αιτήματα των δημοτών, τα οποία από την αρχή του έτους έχουν φτάσει τις 52.000.

Μάλιστα ο Αλβέρτος τον ρώτησε αστειευόμενος αν απαντάει ο ίδιος ο Χάρης Δούκας προσωπικά σε όλα τα αιτήματα, με τον δήμαρχο να λέει ότι «αν απαντούσα εγώ, δε θα έκανα τίποτα άλλο όλη μέρα».

Πολύ θετική εντύπωση έκανε επίσης στον Αλβέρτο το πρόγραμμα του δήμου για τις δενδροφυτεύσεις, καθώς καταγράφει ηλεκτρονικά κάθε δέντρο που φυτεύεται στο κέντρο της Αθήνας, με τον αριθμό να έχει ξεπεράσει τα 12.000 δέντρα.

Γενικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε περιβαλλοντικά θέματα, τα οποία απασχολούν έντονα και τους δύο, με τον Αλβέρτο να σχολιάζει αρνητικά ότι το παγκόσμιο δόγμα πλέον είναι το «drill baby drill», ενώ σχολίασαν και την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αιγαίο.

Ο δήμαρχος του μίλησε επίσης για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, τον μεγάλο στόχο της θητείας του που είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, και το στεγαστικό που πλέον αποτελεί μεγάλο ζήτημα λόγω της αύξησης των ενοικίων.

Ωστόσο, η επίσκεψη είχε και τις πιο χαλαρές της στιγμές.

Δούκας και Αλβέρτος αστιεύτηκαν για τα «μπασκετικά», αφού χθες το βράδυ, δηλαδή λίγες ώρες μετά τη συνάντηση, η Μονακό θα αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Μάλιστα ο Αλβέρτος εξήγησε ότι δε θα προλάβει να πάει στον αγώνα γιατί θα μεταβεί στους Δελφούς όπου διεξάγεται το φόρουμ. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τελικά ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό με 87-79 και πλέον βάζει πλώρη για την Ισπανία και τη Βαλένθια.

Η συνάντηση συνεχίστηκε σε πολύ θερμό το κλίμα, ενώ στη συνέχεια ο Χάρης Δούκας και ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανέβηκαν στην ταράτσα του δημαρχείου απ' όπου ο δήμαρχος του έδειξε την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα.

Φεύγοντας, ο δήμαρχος τον κέρασε τσίπουρο, το οποίο μάλιστα άρεσε πολύ στον Πρίγκιπα Αλβέρτο, με τον Χάρη Δούκα να του δίνει και ένα μπουκάλι τσίπουρο για δώρο.