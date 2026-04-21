Δούκας: Απένειμε το μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων στον πρίγκιπα Αλβέρτο

Τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό τίμησε με απονομή μεταλλίου ο δήμος Αθηναίων για την προσφορά του στο περιβάλλον, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε στην ανάρτησή του ότι «η Μεσόγειος μάς ενώνει», προσθέτοντας ότι «η προστασία της είναι κοινή ευθύνη». Για αυτό, «η Αθήνα τίμησε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την προσφορά του στο περιβάλλον», σημειώνει ο κ. Δούκας και προσθέτει: «Με την απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στο Δημαρχείο, αναγνωρίσαμε έναν διεθνή σύμμαχο της βιωσιμότητας, της επιστημονικής γνώσης και της κοινής δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Αθήνα προχωρά με σχέδιο για μια πιο πράσινη, ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, χτίζοντας συνεργασίες που φέρνουν πραγματικό αποτέλεσμα».

