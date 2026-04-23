Μαρινάκης: «Κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε άρση ασυλίας»

Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Το μήνυμα πως «θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια» οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

