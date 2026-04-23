Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΟΟΣΑ, ΤτΕ και ΙΟΒΕ για την οικονομική και κοινωνική πολιτική

Αύξηση της παραγωγικότητας και δίκαια διάχυση του πλούτου το δίπτυχο της πολιτικής για την επόμενη περίοδο.

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για την οικονομική και κοινωνική πολιτική της περιόδου 2028–2034.
  • Η πολιτική επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη δίκαιη διάχυση του πλούτου με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
  • Το 83% των συστάσεων της Έκθεσης Πισσαρίδη έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, με σημαντική πρόοδο σε δημοσιονομική εξυγίανση, μείωση ανεργίας και τραπεζική σταθεροποίηση.
  • Βασικές προκλήσεις για το μέλλον είναι η ενίσχυση της έρευνας, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κινητοποίηση της διασποράς, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
  • Η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις επιπτώσεις του πολέμου στον Κόλπο και τονίζει τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας και του συντονισμού με τους ευρωπαϊκούς εταίρους για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για το σχεδιασμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας το προηγούμενο της Έκθεσης Πισσαρίδη, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συζήτηση με τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού, Ματίας Κόρμαν, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Το έργο», όπως ανέφερε, «θα αφορά την οικονομική και κοινωνική ατζέντα για την περίοδο 2028 – 2034. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Οι κυβερνήσεις έχουν την ιδεολογική και πολιτική τους φιλοσοφία, ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Είναι γνωστό ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και γι’ αυτό προτείναμε αυτή τη συνεργασία», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Έως τώρα δώσαμε έμφαση στη δημοσιονομική σοβαρότητα και τη φιλοεπενδυτική πολιτική. Τώρα θα συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με τη διανομή του πλούτου και της ανάπτυξης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Κανείς δεν έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, αυτό που μετράει είναι οι πράξεις και γι’ αυτό το λόγο κερδίσαμε δύο εκλογές παρά το γεγονός ότι υποσχεθήκαμε τα λιγότερα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε «μύθο» την άποψη ότι η έκθεση Πισσαρίδη έμεινε στα χαρτιά, καθώς όπως είπε το 83% των συστάσεων έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε ορατή πρόοδος στη χώρα μας. Αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούμε ακόμα. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων και η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ μεταδίδει αυτό ακριβώς το μήνυμα. Κατά την πρώτη θητεία αυτής της κυβέρνησης δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση, τη μείωση της ανεργίας και την τραπεζική σταθεροποίηση, τομείς στους οποίους υπήρξε τεράστια πρόοδος», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και συνέχισε:

«Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χώρες της ΕΕ, που κατάφερε όχι μόνο πρωτογενές, αλλά και συνολικό πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, ενώ κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ. Η ανεργία μειώθηκε από το 18% στο 8%. Οι τράπεζες σταθεροποιήθηκαν και προσέλκυσαν ξένους επενδυτές. Στη δεύτερη θητεία δώσαμε έμφαση στα «μίκρο»: ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα, εξαγωγές και δύο ακόμα τομείς: αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής –ήμουν υπουργός Οικονομικών για 2 χρόνια και είμαι υπερήφανος για την πρόοδο που επιτεύχθηκε– και επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, όπου υπάρχει σημαντική πρόοδος και θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε τον ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να έχουν στο σχεδιασμό των πολιτικών η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική αλλαγή. Και παρουσιάζοντας τις βασικές προκλήσεις για το μέλλον, οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με τη συνδρομή του ΟΟΣΑ, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε 6 τομείς:

  1. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ έρευνας και παραγωγής.
  2. Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού.
  3. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.
  4. Κινητοποίηση της ελληνικής διασποράς, για την οποία έχουν ήδη θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα.
  5. Προώθηση της ισορροπημένης περιφερειακής ανάπτυξης.
  6. Ακόμη πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενόψει και του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Οι επιπτώσεις του πολέμου

Τέλος, σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στον Κόλπο τόνισε: «Καμία χώρα δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, ούτε προσποιούμαστε ότι έχουμε γίνει οικονομική υπερδύναμη. Αυτό που τονίζουμε είναι ότι υπάρχει πρόοδος ειδικά όσον αφορά τη δημοσιονομική διάσταση. Το γεγονός ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο χρέος και ότι δεν έχουμε μόνο πρωτογενή, αλλά και συνολικά πλεονάσματα είναι σίγουρα ένα όπλο για τη χώρα. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε από κοινού την κατάσταση σε αυτή την πολύ απρόβλεπτη κρίση και πιθανώς θα χρειαστεί ένα «plan Β».

