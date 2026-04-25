Politico: Ευρωομόλογα και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης ζητούν Μακρόν - Μητσοτάκης

Τι αναφέρει ρεπορτάζ του περιοδικού Politico για τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν την επιμήκυνση της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ και αύξηση του ευρωπαϊκού χρέους για χρηματοδότηση επενδύσεων.
  • Ο Μακρόν χαρακτήρισε άσκοπη την ταχεία αποπληρωμή του χρέους που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας και πρότεινε είτε παράταση είτε νέα έκδοση ομολόγων.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης θα μειώσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια χωρίς λόγο.
  • Οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπερασπιστούν αυτές τις θέσεις στις διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ 2028
  • 2034, παρά τις αντιδράσεις χωρών που στηρίζουν αυστηρή λιτότητα.
  • Στην ίδια επίσκεψη υπογράφηκαν εννέα διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, περιλαμβανομένου γενικού αμυντικού συμφώνου με ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.
Snapshot powered by AI

«Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν το Σάββατο την επιμήκυνση της αποπληρωμής του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία, καθώς και την αύξηση του χρέους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης», αναφέρει το ρεπορτάζ του περιοδικού Politico για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

«Χρεωθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, ορισμένοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, μαζί με τον Μητσοτάκη. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων», είπε.

«Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, μειώνοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα, η οποία θα μας ενισχύσει επίσης ως Ευρωπαϊκή Ένωση;», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν, που ηγούνται αντίστοιχα της πιο χρεωμένης και της τρίτης πιο χρεωμένης χώρας στην ΕΕ, αναμένεται να υπερασπιστούν τη θέση τους στις τεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028-2034», σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Η επιλογή της αναχρηματοδότησης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε από αρκετούς ηγέτες της ΕΕ την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ πρόκειται να αρχίσει να αποπληρώνει 25 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 για το κοινό χρέος που εξέδωσε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, οι χώρες που υποστηρίζουν την αυστηρή λιτότητα αντέδρασαν έντονα. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε επίσης την Παρασκευή κατά της αύξησης του χρέους της ΕΕ.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν "με τίποτα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα φτάσουμε εκεί, γιατί η Ευρώπη θέλει να είναι στην κούρσα», είπε ο Μακρόν.

Νωρίτερα το Σάββατο, η Γαλλία και η Ελλάδα ενίσχυσαν τις διμερείς σχέσεις τους υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων ένα γενικό αμυντικό σύμφωνο που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και συνεργασίες που εκτείνονται από την άμυνα έως την πυρηνική τεχνολογία και την εκπαίδευση. Επίσης το Σάββατο, ο γαλλικός αμυντικός κολοσσός MBDA υπέγραψε σύμβαση για τη συνέχιση της υποστήριξης των πυραύλων Mica του ελληνικού στρατού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι στο προαύλιο και απειλεί κόσμο - Βίντεο

21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2 - Το έφερε... τούμπα ο Νους!

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον εφορίας: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του προέδρου

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Εβδομάδα ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο νεαρός οδηγός του

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Περισσότερα ευρωομόλογα και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης ζητούν Μακρόν και Μητσοτάκης

20:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές σε Κρήτη, Κυκλάδες, γενικά αίθριος στην υπόλοιπη χώρα

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιρανούς: Αν θέλουν να μιλήσουν ας πάρουν τηλέφωνο - Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά

20:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν το GPS γίνεται μάρτυρας κατηγορίας: H τεχνολογία που βρίσκει υπόπτους… και αθώους

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίκτορ Όρμπαν: Δηλώνει ότι θα παραδώσει και τη βουλευτική έδρα μετά την ήττα του στις εκλογές

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νέα συγκέντρωση των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό, τη Δευτέρα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Ο Τραμπ δεν στέλνει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - «Δεν θα δεχθούμε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις», διαμηνύει η Τεχεράνη

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκάλης: Η αποθέωση και η συνάντηση με Φάνη Χριστοδούλου - «Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-2 - Το έφερε... τούμπα ο Νους!

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

06:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύκλωμα Συνοδών Πολυτελείας: Πόσο κόστιζαν και πώς οργανώνονταν τα πάρτι με αστέρες της Serie A

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν στέλνω αντιπροσωπεία στο Πακιστάν - Υπό κατάρρευση οι διαπραγματεύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ