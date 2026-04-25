Politico: Ευρωομόλογα και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης ζητούν Μακρόν - Μητσοτάκης

Snapshot Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν την επιμήκυνση της αποπληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ και αύξηση του ευρωπαϊκού χρέους για χρηματοδότηση επενδύσεων.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε άσκοπη την ταχεία αποπληρωμή του χρέους που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας και πρότεινε είτε παράταση είτε νέα έκδοση ομολόγων.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης θα μειώσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια χωρίς λόγο.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπερασπιστούν αυτές τις θέσεις στις διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ 2028

2034, παρά τις αντιδράσεις χωρών που στηρίζουν αυστηρή λιτότητα.

Στην ίδια επίσκεψη υπογράφηκαν εννέα διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, περιλαμβανομένου γενικού αμυντικού συμφώνου με ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

«Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν το Σάββατο την επιμήκυνση της αποπληρωμής του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία, καθώς και την αύξηση του χρέους της ΕΕ για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης», αναφέρει το ρεπορτάζ του περιοδικού Politico για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

«Χρεωθήκαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα, ορισμένοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ηλίθιο», δήλωσε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, μαζί με τον Μητσοτάκη. «Ας παρατείνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση ομολόγων», είπε.

«Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης, μειώνοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα, η οποία θα μας ενισχύσει επίσης ως Ευρωπαϊκή Ένωση;», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν, που ηγούνται αντίστοιχα της πιο χρεωμένης και της τρίτης πιο χρεωμένης χώρας στην ΕΕ, αναμένεται να υπερασπιστούν τη θέση τους στις τεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028-2034», σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό.

Η επιλογή της αναχρηματοδότησης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε από αρκετούς ηγέτες της ΕΕ την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ πρόκειται να αρχίσει να αποπληρώνει 25 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 για το κοινό χρέος που εξέδωσε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Ωστόσο, οι χώρες που υποστηρίζουν την αυστηρή λιτότητα αντέδρασαν έντονα. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε επίσης την Παρασκευή κατά της αύξησης του χρέους της ΕΕ.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν "με τίποτα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι τελικά θα φτάσουμε εκεί, γιατί η Ευρώπη θέλει να είναι στην κούρσα», είπε ο Μακρόν.

Νωρίτερα το Σάββατο, η Γαλλία και η Ελλάδα ενίσχυσαν τις διμερείς σχέσεις τους υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων ένα γενικό αμυντικό σύμφωνο που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και συνεργασίες που εκτείνονται από την άμυνα έως την πυρηνική τεχνολογία και την εκπαίδευση. Επίσης το Σάββατο, ο γαλλικός αμυντικός κολοσσός MBDA υπέγραψε σύμβαση για τη συνέχιση της υποστήριξης των πυραύλων Mica του ελληνικού στρατού.

