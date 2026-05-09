Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: «Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει «κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία»

Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: «Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ημέρα της Ευρώπης τιμά το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης που στοχεύει να καταστήσει τον πόλεμο αδιανόητο και υλικά αδύνατο.
  • Η Ευρώπη δημιουργήθηκε μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους για να αποτρέψει τη βία, τον διχασμό και την καταστροφή μέσω υπερεθνικών θεσμών συνεργασίας.
  • Η ευρωπαϊκή ιδέα βασίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη, τα ιδεώδη του Διαφωτισμού και την πνευματική παράδοση της χριστιανικής πίστης.
  • Η Ελλάδα ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της πορεία το 1959 και από το 1981 αποτελεί ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέοντας την πολιτική και αναπτυξιακή της πορεία με την Ευρώπη.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σύγχρονες προκλήσεις όπως γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακή ασφάλεια, κλιματική κρίση, ψηφιακή μετάβαση, ανισότητες, δημογραφικά και μεταναστευτικά ζητήματα.
Snapshot powered by AI

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε μήνυμα για την Ημέρα της Ευρώπης τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα τιμά «ένα όραμα που έγινε θεσμική πραγματικότητα» και υπενθυμίζει τον στόχο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ώστε ο πόλεμος να καταστεί «όχι μόνον αδιανόητος αλλά και υλικά αδύνατος».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται στη διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950 από τον Ρομπέρ Σουμάν για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, σημειώνοντας ότι η σημερινή Ευρώπη γεννήθηκε «από τα ερείπια δύο παγκόσμιων πολέμων» και από την ανάγκη να μην ξαναζήσει η ήπειρος «τη βία, τον διχασμό και την καταστροφή».

Όπως υπογραμμίζει, μέσα από τη δημιουργία υπερεθνικών θεσμών «η καχυποψία μετατράπηκε σταδιακά σε συνεργασία, ο ανταγωνισμός σε κοινή προοπτική και η ιστορική μνήμη σε ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης».

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει ακόμη ότι η ευρωπαϊκή ιδέα «ριζώνει βαθιά στην ιστορία και στον πολιτισμό της ηπείρου μας», κάνοντας αναφορά στην αρχαία ελληνική σκέψη, στα ιδεώδη του Διαφωτισμού, αλλά και «στην πνευματική και ηθική παρακαταθήκη της χριστιανικής πίστης και παράδοσης».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην πορεία της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, σημειώνοντας ότι η χώρα υπέβαλε αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήδη από το 1959, ενώ «με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η μεταπολιτευτική Ελλάδα συνέδεσε τη διεθνή της θέση, την πολιτική της σταθερότητα και την αναπτυξιακή της προοπτική με την Ευρώπη». Παράλληλα καλεί σε προσπάθεια «για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική», προσθέτοντας ότι στόχος πρέπει να είναι «μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει «κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία», ενώ αναφέρεται και στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική κρίση, η ψηφιακή μετάβαση, οι ανισότητες, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό.

Αναλυτικά το μήνυμα του ΠτΔ
«Σήμερα τιμάμε την Ημέρα της Ευρώπης ως ένα όραμα που έγινε θεσμική πραγματικότητα. Τιμάμε τη διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950, από τον Ρομπέρ Σουμάν, για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Και κυρίως τιμάμε τον ουσιαστικό στόχο αυτής της ιστορικής διακήρυξης: να καταστήσει τον πόλεμο «όχι μόνον αδιανόητο αλλά και υλικά αδύνατο».

Η σημερινή Ευρώπη γεννήθηκε από τα ερείπια δύο παγκόσμιων πολέμων και από την ανάγκη να μη ζήσει ξανά η ήπειρος τη βία, τον διχασμό και την καταστροφή. Μέσα από τη δημιουργία μιας σειράς υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών, η καχυποψία μετατράπηκε σταδιακά σε συνεργασία, ο ανταγωνισμός σε κοινή προοπτική και η ιστορική μνήμη σε ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης.

Η ευρωπαϊκή ιδέα, όμως, δεν είναι μόνο προϊόν της μεταπολεμικής ανάγκης. Ριζώνει βαθιά στην ιστορία και στον πολιτισμό της ηπείρου μας. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, που ανέδειξε την αξία του λόγου, της δημοκρατίας, της πόλης, του διαλόγου και του μέτρου. Στα ιδεώδη του Διαφωτισμού, που θεμελίωσαν τη νεότερη αντίληψη για την ελευθερία, τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και στην πνευματική και ηθική παρακαταθήκη της χριστιανικής πίστης και παράδοσης, που σφράγισε καθοριστικά την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς στον δρόμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ήδη από το 1959 υπέβαλε αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η μεταπολιτευτική Ελλάδα συνέδεσε τη διεθνή της θέση, την πολιτική της σταθερότητα και την αναπτυξιακή της προοπτική με την Ευρώπη. Από την πλήρη ένταξη το 1981 έως τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα διένυσε έναν μακρύ και απαιτητικό δρόμο μέσα στον πυρήνα της ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία. Σήμερα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική κρίση, η ψηφιακή μετάβαση, οι ανισότητες, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό προβάλλουν ως νέες προκλήσεις. Ας εργαστούμε, λοιπόν, για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν.»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νικήτα: Με «δρακόντεια» μέτρα μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό - Σε ειδική πτέρυγα ο κατηγορούμενος

10:57WHAT THE FACT

Το κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει: Ο εγκέφαλός το επινοεί - Γιατί δεν μπορούμε να το περιγράψουμε

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για την Ημέρα της Ευρώπης: «Να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο δίκαιη»

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

10:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τη Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Μην κοιμάστε με το κινητό: Το νυχτερινό φως μπορεί να επηρεάζει σοβαρά τον οργανισμό

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι το καρπούζι αξίζει μια πάγια θέση στη διατροφή σας

09:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Αναλυτικός οδηγός

09:54ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Τι είναι, πώς μεταδίδεται και γιατί οι ειδικοί δεν ανησυχούν για μία «νέα πανδημία»

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

09:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Φωτιά» στη μάχη της παραμονής – Καθοριστικά ματς σε Λάρισα, Σέρρες και Περιστέρι

09:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μητσοτάκη: Έμεινε 6,5 ώρες, τους άκουσε όλους και απάντησε προσωπικά, καμία σύγκρουση

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός που αρνήθηκε να αποκαλύψει στοιχεία για κακοποίησης ανηλίκου

09:21ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο πιο «αυτόματο» πρατήριο καυσίμων στον κόσμο δουλεύουν μόνο ρομπότ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

08:14LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία ατάκα, το φιλί και η αγκαλιά του Μπακογιάννη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Την τεμάχισε και την... έψαχνε σε εκπομπές - Η αποτρόπαια δολοφονία της Τζούλι Μαρί Σκάλι, το τεμαχισμένο πτώμα της και η αποφυλάκιση του Σκιαδόπουλου

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: 30 χρόνια μετά η υπόθεση παραμένει άλυτη - Νέα στοιχεία και αντιφάσεις

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια 86-89: Λύγισε από ντροπιαστική διαιτησία και τώρα ο τελικός των τελικών

09:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

O Παρασύρης σκότωσε πισώπλατα τον Νικήτα - Μία η θανατηφόρα βολή στον 21χρονο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα: Πότε, πού και τι είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στη χώρα μας

00:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα αποδείξεων ανεξάρτητα από τις συνθήκες»

10:22ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: «Καμπανάκι» από Σύψα - Αυτές είναι οι ευπαθείς ομάδες, δεν υπάρχει φάρμακο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

09:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν στη σκηνή του ΟΑΚΑ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο της διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ