Νέα Δημοκρατία: Το στοίχημα της «ολικής επαναφοράς» στο 16ο Συνέδριο

Με το βλέμμα στην κοινωνία και ορίζοντα το 2027, η Νέα Δημοκρατία αναζητά τη νέα της ορμή αφήνοντας πίσω τη φθορά της εξουσίας και κοιτάζοντας την «Ελλάδα του 2030»

Κώστας Τσιτούνας

Νέα Δημοκρατία: Το στοίχημα της «ολικής επαναφοράς» στο 16ο Συνέδριο
12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. (EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την κυβερνητική θητεία να εισέρχεται στην τελική της ευθεία, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (15-17 Μαΐου 2026) αποκτά χαρακτήρα πολιτικής αντεπίθεσης. Δεν πρόκειται για μια τυπική εσωκομματική διαδικασία, αλλά για την ευκαιρία της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει μια «ολική επαναφορά» στο πολιτικό προσκήνιο, ανανεώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια κάτι που επετεύχθη ως ένα βαθμό στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και παράλληλα να μην πέσουν στην παγίδα της τοξικής ρητορικής που υιοθετεί η αντιπολίτευση για θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το κράτος δικαίου.

Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Μετά τους δύσκολους χειρισμούς σε μια σειρά από ζητήματα που ταλάνισαν την κυβερνητική πλειοψηφία η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει τώρα να μεταβολίσει την ιστορική κληρονομιά της παράταξης σε ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο. Το συνέδριο εστιάζει στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας —ακρίβεια, ασφάλεια, υγεία— με στόχο να πείσει ότι η ΝΔ παραμένει η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πρόοδο.

Συσπείρωση και διεύρυνση με ορίζοντα το 2027

Η στρατηγική του Μαξίμου είναι διπλή: Από τη μία η πλήρης κινητοποίηση της «γαλάζιας» βάσης και από την άλλη η εκ νέου προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Μέσα από τις προσυνεδριακές διαδικασίες που προηγήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, το κόμμα επιδιώκει να δείξει ότι αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες και είναι έτοιμο να διορθώσει αστοχίες. Ο κεντρικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να υπάρξει απόλυτη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού προκειμένου όλοι να «ιδρώσουν» τη φανέλα και να επικοινωνήσουν την ατζέντα της ΝΔ.

Το όραμα για την Ελλάδα του 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει από το βήμα του συνεδρίου τον οδικό χάρτη για τη χώρα την επόμενη δεκαετία. Η «ολική επαναφορά» δεν αφορά μόνο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, αλλά την επιβεβαίωση της κυριαρχίας των ιδεών του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη εκλογική μάχη του 2027.

Ιδεολογική αναβάπτιση για την αυτοδυναμία και «ανάχωμα» στον νέο ανταγωνισμό

Ο απώτερος στόχος της τριήμερης διαδικασίας είναι η πολιτική εμψύχωση και η πλήρης κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να μεταδώσει στα στελέχη της σε όλη την επικράτεια την πεποίθηση ότι η αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 παραμένει ένας απολύτως εφικτός στόχος, αρκεί να υπάρξει συσπείρωση γύρω από το κυβερνητικό έργο.

Ταυτόχρονα, το συνέδριο λειτουργεί ως μια στρατηγική κίνηση πολιτικής προλήψεως. Στόχος είναι να μην αφεθεί ο παραμικρός ζωτικός χώρος σε υπό ίδρυση κόμματα και νέους σχηματισμούς να αναπτύξουν τη ρητορική τους. Η Πειραιώς επιδιώκει να καταλάβει πλήρως το πολιτικό πεδίο, «κλειδώνοντας» το δεξιό και κεντροδεξιό ακροατήριο προτού οι νέοι παίκτες προλάβουν να αποκτήσουν δυναμική, προβάλλοντας τη ΝΔ ως τη μόνη ρεαλιστική και δοκιμασμένη πρόταση εξουσίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μοχαμεντ Σαρμπάς στο Newsbomb: «Ακόμα είναι νωρίς» για τους Κούρδους της Τουρκίας – Όχι όμως και για τους υπόλοιπους…

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (11/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεμιέρα για Τσίπρα σε ρόλο πολιτικού αρχηγού

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δομή που θα στηρίζει οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους ιδρύουν συγγενείς του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

07:11ΜΑΝΤΕΙΟ

Με δύναμη από τη Ρεματιά ο Αλέξης, μην ξεπουλάτε λέει ο Μάξιμος στους Βορειοηπειρώτες

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Η JPMorgan δημοσιεύει «το πιο τρομακτικό διάγραμμα στην ιστορία» για τα αποθέματα πετρελαίου

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Το στοίχημα της «ολικής επαναφοράς» στο 16ο Συνέδριο

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το rebranding του Τσίπρα, οι ατσαλάκωτοι υπουργοί και το πόθεν έσχες των βουλευτών, τα ESG παραμύθια των πολυεθνικών, οι χρεώσεις στο delivery, το Πλαίσιο που προβληματίζει και η ΔΕΗ που σπάει τα ταμεία

06:51WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Μαΐου

06:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με τη λύρα συναντά τη Λίντα με το βιολί - Η πορεία των μεγάλων φαβορί 

06:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Νικήτα: Η ΕΛΑΣ ρίχνει το «μπαλάκι» στη Δικαιοσύνη - «Κάναμε τα προβλεπόμενα»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ολοταχώς για ισχυρή στα playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

06:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 54.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Μαΐου

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία

05:54LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:51WHAT THE FACT

Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ολοταχώς για ισχυρή στα playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την 27χρονη μητέρα στο Ηράκλειο: Σοκάρει η μαρτυρία ανήλικου παιδιού της οικογένειας

11:25WHAT THE FACT

Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 9,8 εκατ. ευρώ

23:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

03:36ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Επαναπατρίστηκε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου – Είναι καλά στην υγεία του – Σε αυστηρή καραντίνα για 45 ημέρες στο «Αττικόν» ο 70χρονος

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός ήταν ο πιθανότερος στόχος του ουκρανικού θαλάσσιου drone - Ρωσική νηοπομπή νότια της Κρήτης

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Η JPMorgan δημοσιεύει «το πιο τρομακτικό διάγραμμα στην ιστορία» για τα αποθέματα πετρελαίου

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Καλοκαιρινός ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Ακολουθούν βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

14:27WHAT THE FACT

Σε ένα απομακρυσμένο τμήμα του Σινικού Τείχους της Κίνας επιστήμονες έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στη φρίκη των ιρανικών φυλακών: «Άκουγα κραυγές θυμάτων βιασμού» - Συγκλονίζει μαρτυρία για τα βασανιστήρια στις φυλακές

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινό καιρό ξεκινάει η εβδομάδα – Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία

06:50LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με τη λύρα συναντά τη Λίντα με το βιολί - Η πορεία των μεγάλων φαβορί 

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Viral ο χορός νεαρής κοπέλας: Ξεσήκωσε την πίστα με τις φιγούρες και το μεράκι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ