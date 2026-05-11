Νέα Δημοκρατία: Το στοίχημα της «ολικής επαναφοράς» στο 16ο Συνέδριο

Με την κυβερνητική θητεία να εισέρχεται στην τελική της ευθεία, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας (15-17 Μαΐου 2026) αποκτά χαρακτήρα πολιτικής αντεπίθεσης. Δεν πρόκειται για μια τυπική εσωκομματική διαδικασία, αλλά για την ευκαιρία της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει μια «ολική επαναφορά» στο πολιτικό προσκήνιο, ανανεώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούν να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια κάτι που επετεύχθη ως ένα βαθμό στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και παράλληλα να μην πέσουν στην παγίδα της τοξικής ρητορικής που υιοθετεί η αντιπολίτευση για θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το κράτος δικαίου.

Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Μετά τους δύσκολους χειρισμούς σε μια σειρά από ζητήματα που ταλάνισαν την κυβερνητική πλειοψηφία η ηγεσία του κόμματος επιδιώκει τώρα να μεταβολίσει την ιστορική κληρονομιά της παράταξης σε ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο. Το συνέδριο εστιάζει στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας —ακρίβεια, ασφάλεια, υγεία— με στόχο να πείσει ότι η ΝΔ παραμένει η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την πρόοδο.

Συσπείρωση και διεύρυνση με ορίζοντα το 2027

Η στρατηγική του Μαξίμου είναι διπλή: Από τη μία η πλήρης κινητοποίηση της «γαλάζιας» βάσης και από την άλλη η εκ νέου προσέγγιση του μεσαίου χώρου. Μέσα από τις προσυνεδριακές διαδικασίες που προηγήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, το κόμμα επιδιώκει να δείξει ότι αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες και είναι έτοιμο να διορθώσει αστοχίες. Ο κεντρικός στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να υπάρξει απόλυτη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού προκειμένου όλοι να «ιδρώσουν» τη φανέλα και να επικοινωνήσουν την ατζέντα της ΝΔ.

Το όραμα για την Ελλάδα του 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει από το βήμα του συνεδρίου τον οδικό χάρτη για τη χώρα την επόμενη δεκαετία. Η «ολική επαναφορά» δεν αφορά μόνο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, αλλά την επιβεβαίωση της κυριαρχίας των ιδεών του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού απέναντι στις προκλήσεις της νέας εποχής, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη μεγάλη εκλογική μάχη του 2027.

Ιδεολογική αναβάπτιση για την αυτοδυναμία και «ανάχωμα» στον νέο ανταγωνισμό

Ο απώτερος στόχος της τριήμερης διαδικασίας είναι η πολιτική εμψύχωση και η πλήρης κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας επιδιώκει να μεταδώσει στα στελέχη της σε όλη την επικράτεια την πεποίθηση ότι η αυτοδυναμία στις εκλογές του 2027 παραμένει ένας απολύτως εφικτός στόχος, αρκεί να υπάρξει συσπείρωση γύρω από το κυβερνητικό έργο.

Ταυτόχρονα, το συνέδριο λειτουργεί ως μια στρατηγική κίνηση πολιτικής προλήψεως. Στόχος είναι να μην αφεθεί ο παραμικρός ζωτικός χώρος σε υπό ίδρυση κόμματα και νέους σχηματισμούς να αναπτύξουν τη ρητορική τους. Η Πειραιώς επιδιώκει να καταλάβει πλήρως το πολιτικό πεδίο, «κλειδώνοντας» το δεξιό και κεντροδεξιό ακροατήριο προτού οι νέοι παίκτες προλάβουν να αποκτήσουν δυναμική, προβάλλοντας τη ΝΔ ως τη μόνη ρεαλιστική και δοκιμασμένη πρόταση εξουσίας.

