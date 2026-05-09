Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αναβαθμίζουμε την άμυνα με πράξεις

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί στην κοινή άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεταναστευτική πολιτική και την ενεργειακή πολιτική.

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να επικεντρωθεί σε πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα αντί για ανέξοδες υποσχέσεις, ειδικά στη βόρεια Ελλάδα.

Η πολιτική του υπογραμμίζει την αναβάθμιση της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητες.

Τόνισε τη σημασία της διατήρησης των "ήρεμων νερών" σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, που προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία βουλευτών και στελεχών του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στον συμβολισμό της 9ης Μαΐου και στη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαίου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της ΝΔ σε κρίσιμους τομείς πολιτικής: «Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την κοινή Άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την μεταναστευτική πολιτική με βάση τις ελληνικές θέσεις, την ενέργεια και ιδίως στον Βορρά περίσσευαν οι ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσει για πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα».

Με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Εδώ στον Βορρά περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις - θα μιλήσω με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής σε μία συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, τόνισε: «"Ήρεμα νερά" σημαίνουν ελεύθερα νερά όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας - Με αυτή την πολιτική η Ελλάδα μεγαλώνει», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Έβρος και εθνική ασφάλεια

Όσον αφορά τον φράχτη στον Έβρο τόνισε ότι «είναι σύμβολο κυριαρχίας και προστασίας των συνόρων». «Ο φράχτης στον Έβρο προχωρά κανονικά - αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας - Δεν θέλουμε καμιά άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας - για όσους διάσπειραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε στην περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε Μόριες και Ειδομένες» είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος και την κοινωνία είπε: «Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος - μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ, ώστε τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που έχει υποστεί η δική μας γενιά κάνουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια απέναντι στην ακρίβεια αλλά δεν θα σας υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν - Όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030», πρόσθεσε.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026 Eurokinissi

«Βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση»

Σκληρή κριτική άσκησε στο πολιτικό σκηνικό: «Απέναντι στις κατακτήσεις και το σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση - το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα», συμπλήρωσε.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Πρέπει να θυμίζουμε και από πού ξεκινήσαμε - η Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, αλλά τιμωρεί όποιους την ξεχνούν - ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά».

«Πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές και τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε:

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα "Κίμων", το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

