Εγκαινίασε το το Μουσείο του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Snapshot Εγκαινιάστηκε το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, με περισσότερα από 2.000 αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Το μουσείο εντάσσεται στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης της Δυτικής Θεσσαλονίκης με πολιτιστικές υποδομές.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη και κοινωνική αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης μέσω έργων πολιτισμού, υποδομών και εκπαιδευτικών δομών.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για άμεση έναρξη μελετών επέκτασης του Μετρό στα δυτικά και βορειοδυτικά της πόλης και υποστήριξε τη συνέχιση των έργων υποδομής.

Κατατέθηκε στεφάνι στο Συμμαχικό Κοιμητήριο και εκφράστηκε η στήριξη της κυβέρνησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση σε αντιπρύτανη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το πρωί στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Σταυρούπολη, όπου φιλοξενούνται αρχαιότητες που ήρθαν στο φως στις ανασκαφές για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Είναι το 29ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία επτά χρόνια. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει για το πάθος με το οποίο αυτή η κυβέρνηση αγωνίστηκε για να διευρύνει το δίκτυο των πολιτιστικών μας υποδομών, δηλώνοντας, όμως, και έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και για την κληρονομιά της», επισήμανε ο Πρωθυπουργός στον χαιρετισμό του στην τελετή των εγκαινίων, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα.

«Νομίζω ότι είναι μια συνειδητή, βαθιά πολιτική επιλογή, η οποία αποτελεί αναγνώριση του άυλου πλούτου ο οποίος περνά από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα, για να φτάσει τελικά μέχρι τις μέρες μας. Κάτι το οποίο μας επιβάλλει να τον προστατεύσουμε και να τον μελετήσουμε. Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο μουσείο φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 αντικείμενα που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του υπόγειου σιδηρόδρομου και, σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται στους σταθμούς του Μετρό, έχει ως αποστολή την προβολή της εξέλιξης της πόλης από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια. Θα λειτουργήσει επίσης ως χώρος συντήρησης, μελέτης και προστασίας των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις"

Το μουσείο αποτελεί επίσης πόλο πολιτισμού που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ως μέρος του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο ολοκληρώνεται. Αναδεικνύοντας περαιτέρω την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, το μουσείο στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο στρατωνισμού Α3, το οποίο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και την τελευταία τριετία αποκαταστάθηκε και αναδιαμορφώθηκε σε μουσειακό χώρο.

Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου θα λειτουργήσουν δύο ακόμα μουσεία, ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό και ένα στην εθνική αντίσταση, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των Δυτικών συνοικιών και καθιστώντας την περιοχή πόλο έλξης για επισκέπτες.

«Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από το “αποπαίδι” της πόλης, μετατρέπεται από τον “φτωχό συγγενή” της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση» υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης, αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν, οικονομικά, οικιστικά αλλά κυρίως δημογραφικά. Μιλάμε για τον νεότερο πληθυσμό στη χώρα. Είναι, δηλαδή, μια απόφαση αυτής της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι «το Μουσείο “Θεσσαλονικέων Μητρόπολις” συγκροτεί μαζί με τα υπό υλοποίηση παρακείμενα μουσεία, του Προσφυγικού Ελληνισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και της Εθνικής Αντίστασης από τον οικείο Δήμο, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, εκπαίδευσης, παιδείας και αναψυχής, που συμβάλλει καταλυτικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων».

«Η συνολική επένδυση τα τελευταία έξι χρόνια για την υλοποίηση έργων πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα της πόλης μετασχηματίζεται, καθίσταται ελκυστική, εξωστρεφής, ανταγωνιστική στον διεθνή τουριστικό χάρτη», προσέθεσε.

Μετά την τελετή των εγκαινίων, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, ξεναγήθηκε στους χώρους του μουσείου από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Τάνια Πρωτοψάλτη.

Κατάθεση στεφάνου στο Συμμαχικό Κοιμητήριο

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο στρατιωτικό κοιμητήριο της χώρας, και κατέθεσε στεφάνι εις μνήμην των πεσόντων, ενω τρισάγιο τέλεσε ο Μητροπολίτης Βαρνάβας.

«Καμία έκπτωση σε όσα πρέπει να γίνουν για το ΑΠΘ»

Νωρίτερα, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκο Αναστασιάδη και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ο Αντιπρύτανης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράσταση και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το ίδρυμα.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις»:

Σεβασμιώτατοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, κα Περιφερειάρχη, κ. Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κ.κ. Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι,

Καταρχάς, Σεβασμιώτατε, συγχαρητήρια για τις μετεωρολογικές σας παρεμβάσεις, που μας εξασφάλισαν σήμερα αυτόν τον πολύ όμορφο καιρό. Και τώρα που διαπίστωσα ακόμα μία φορά την αποτελεσματικότητά σας, έχω κι εγώ κάποια ακόμα αιτήματα να σας καταθέσω. Θα φροντίσω να το κάνω εγγράφως.

Κυρίες και κύριοι, ενάμιση χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο άργησε, άργησε πολύ. Σήμερα, όμως, κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραστικά, θα έλεγα, την καθημερινότητα της πόλης και ότι χάρη σε αυτό κερδίζει χρόνο και χρήμα, γνωρίζοντας ότι θα φτάσει εγκαίρως και με ασφάλεια στον προορισμό του.

Έτσι, από σύντομο ανέκδοτο, το Μετρό έγινε σύμβολο προόδου. Μια απόδειξη ότι όταν θέλεις πραγματικά να προχωρήσεις, τότε βρίσκεις και τις λύσεις. Κυρία Υπουργέ, αναφέρομαι βεβαίως στα πολλά αρχαιολογικά τεκμήρια τα οποία έφεραν στο φως οι ανασκαφές, εξαιρετικά σπουδαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που αναδεικνύουν τη μακρά διαδρομή της πόλης, η οποία ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί ένα κομβικό, αστικό κέντρο, μια πραγματική μητρόπολη, στο «σταυροδρόμι» μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Και βέβαια, η τελική λειτουργία του Μετρό και οι πανέμορφοι σταθμοί - ζωντανά μουσεία, απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι τελικά, Σεβασμιώτατε, η Θεσσαλονίκη μπορούσε και Μετρό να αποκτήσει και τα αρχαία της να προστατέψει.

Νομίζω ότι αυτή τη μεγάλη επιτυχία, την οφείλει πρωτίστως -και θα ήθελα κι εγώ εδώ να κάνω μνεία- σε έναν άνθρωπο: στη Λίνα Μενδώνη, η οποία με πάθος και επιμονή αγωνίστηκε, όχι μόνο για να ολοκληρωθεί τελικά το Μετρό και να προστατευθεί ο πλούσιος πολιτιστικός θησαυρός που οι ανασκαφές και τα έργα του Μετρό ανέδειξαν, αλλά και για να δημιουργηθεί αυτό το θαυμάσιο μουσείο. Ανάμεσα στα ευρήματα τα οποία ανακαλύφθηκαν ήταν και η επιγραφή «Λαμπρέων Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», του 3ου μ.Χ. αιώνα, που έδωσε το όνομά της στο παρόν μουσείο.

Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι «χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει».

Τέλειωσε, λοιπόν, και αυτό το μουσείο. Είναι το 29ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται τα τελευταία επτά χρόνια. Νομίζω ότι αυτό κάτι λέει για το πάθος με το οποίο αυτή η κυβέρνηση αγωνίστηκε για να διευρύνει το δίκτυο των πολιτιστικών μας υποδομών, δηλώνοντας, όμως, και έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και για την κληρονομιά της.

Νομίζω ότι είναι μια συνειδητή, βαθιά πολιτική επιλογή, η οποία αποτελεί αναγνώριση του άυλου πλούτου ο οποίος περνά από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα, για να φτάσει τελικά μέχρι τις μέρες μας. Κάτι το οποίο μας επιβάλλει να τον προστατεύσουμε και να τον μελετήσουμε. Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες.

Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο Decumanus Maximus, ή να κατεβαίνει στον σταθμό της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Είναι μια καθημερινή συνάντηση με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση.

Γι’ αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του Μετρό, θα σπεύσουν τώρα, Σεβασμιώτατε, να έρθουν να επισκεφτούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτόν τον χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης, που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου.

Μικροί και μεγάλοι μαζί, το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Παύλος Μελάς», το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες να το εγκαινιάσουμε, για να διαμορφώσουμε εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, μια αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της.

Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη. Γιατί, όπως είπε και η Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία: ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε, σε δραματικές συνθήκες, να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, το δεύτερο μουσείο το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστηρίων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.

Δημιουργούμε, λοιπόν, έναν μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρη την πόλη και τη Μακεδονία.

Και φυσικά, δεν σταματάμε εδώ. Έρχεται, επίσης, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το οποίο προχωρά και αυτό με πολύ γρήγορα βήματα, πλησίον του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, η ανάπλαση του συγκροτήματος ΦΙΞ, όπου θα φιλοξενηθεί και η παγκοσμίου φήμης συλλογή Κωστάκη αλλά και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.



Τα λέω όλα αυτά, Σεβασμιώτατε, γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από το «αποπαίδι» της πόλης, μετατρέπεται από τον«φτωχό συγγενή» της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση.

Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης, αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν, οικονομικά, οικιστικά αλλά κυρίως δημογραφικά. Μιλάμε για τον νεότερο πληθυσμό στη χώρα. Είναι, δηλαδή, μια απόφαση αυτής της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση.

Μίλησε ο Σεβασμιώτατος για την επέκταση του Μετρό. Προς την Καλαμαριά θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση, όμως, της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση.

Όπως προσωπική μου δέσμευση αποτέλεσε η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού, η σύνδεση της Σίνδου, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται πολλοί εργαζόμενοι στη βιομηχανική περιοχή, αλλά και φοιτητές.



Όπως αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση, κ.κ. Δήμαρχοι, η ολοκλήρωση του Flyover, το οποίο θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και το οποίο βλέπετε και αυτό να προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα.

Όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση της κυβέρνησης η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. Έντεκα από τα νέα σχολεία τα οποία ετοιμάζονται είναι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, δύο μάλιστα έχουν ενταχθεί στα Ωνάσεια Σχολεία.

Όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση η υποστήριξη της μεγάλης δωρεάς την οποία κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του 2027, εδώ λίγο πιο πάνω απ’ αυτόν τον όμορφο χώρο, το πιο σύγχρονο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στα Βαλκάνια, όχι μόνο στην Ελλάδα.

Όπως αποτελεί προσωπική μας δέσμευση η κατασκευή νέου ογκολογικού νοσοκομείου, και αυτό δίπλα στο στρατόπεδο Καρατάσιου.

Όλα αυτά, μαζί με το περιαστικό δάσος, το οποίο ήδη έχει φυτευτεί και το οποίο αποτελεί σημαντική δωρεά του Σταύρου Ανδρεάδη, μαζί με τα σημαντικά έργα τα οποία γίνονται σε επίπεδο δήμων. Οι Δήμαρχοι γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση: κολυμβητήρια, έργα υποδομής, κοινωνικές δομές.

Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν ένα πράγμα: ότι η ματιά μας είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι στραμμένη πρωτίστως στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Εμείς, λοιπόν, δεν μιλούμε με πολλά λόγια, μιλούμε με έργα.

Οπότε θα κλείσω καλώντας όλες και όλους να εγκαινιάσουμε αυτό το θαυμάσιο μουσείο, να το επισκεφθούμε, και ο χώρος αυτός, αγαπητέ μου Δήμαρχε, πολύ σύντομα θα σφύζει από ζωή. Εκεί που ήταν ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο με συκιές που, όπως είπε η κα Υπουργός, ξεφύτρωναν μέσα από τα ερείπια αυτού του παλιού στρατώνα, σήμερα βλέπουμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε όταν έχουμε θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Καλορίζικο το νέο μουσείο.