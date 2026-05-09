LIVE το 6ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

17 Μαΐου.

Παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρή Ελλάδα».

Οι εργασίες φιλοξενούνται στο ΔΕΘ – Helexpo και συμμετέχουν βουλευτές από την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία, στελέχη των τοπικών οργανώσεων της ΝΔ, καθώς και εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ και της κεντρικής διοίκησης του κόμματος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του προσυνεδρίου τοποθετήσεις θα κάνουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Στη συνέχεια θα μιλήσει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού.

Η διοργάνωση της Θεσσαλονίκης αποτελεί τον τελευταίο σταθμό των προσυνεδριακών διαδικασιών πριν από το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

