Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τα εγκαίνια μουσείου και το προσυνέδριο - Το πρόγραμμα του

Snapshot Εγκαινιάστηκε το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» με αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό.

Το Μουσείο βρίσκεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, που θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Συμμαχικό Κοιμητήριο Ζέιντελικ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους.

Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα συζητηθούν θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ενέργειας υπό το θέμα «Ισχυρή Ελλάδα». Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Από τις 10.30 ο πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις" Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi

Το Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, σε περίπου 3.000 τ.μ., εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους, γνωστό ως Κοιμητήρια Ζέιντελικ, που αποτελούν τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίνων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις" Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM) Eurokinissi



Στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός σημείωσε για το μουσείο:

«Δηλώσαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και για την κληρονομιά της.

Νομίζω ότι είναι μία συνειδητή, βαθιά πολιτική επιλογή, η οποία αποτελεί αναγνώριση του άυλου πλούτου, ο οποίος περνά από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα για να φτάσει τελικά μέχρι τις μέρες μας. Κάτι το οποίο μας επιβάλλει να τον προστατέψουμε και να τον μελετήσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες.

Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο, ή να κατεβαίνει στο σταθμό (Μετρό) της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Είναι μία καθημερινή συνάντηση με την Ιστορία, η οποία εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση.

Γι' αυτό πιστεύω πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στους σταθμούς του Μετρό θα σπεύσουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτόν τον χώρο.

Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μίας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης. Μικροί και μεγάλοι μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά.

Όλα αυτά μέσα στο μητροπολιτικό πάρκο Παύλος Μελάς».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «αδιαπραγμάτευτη» η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα που αφορούν και τη δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και θα ολοκληρωθούν, όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση του FIX, ο Flyover, τα νοσοκομεία -παιδιατρικό και ογκολογικό-, η ανέγερση σχολείων κ.ά.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εργασίες του προσυνέδριου της ΝΔ, το οποίο θα γίνει στο Περίπτερο 10, του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και έχει θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», ενώ τις εργασίες θα απασχολήσουν η Εξωτερική Πολιτική, η Άμυνα και η Ενέργεια.

Διαβάστε επίσης