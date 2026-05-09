Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τα εγκαίνια μουσείου και το προσυνέδριο - Το πρόγραμμα του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τα εγκαίνια μουσείου και το προσυνέδριο - Το πρόγραμμα του
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις"
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εγκαινιάστηκε το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» με αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό.
  • Το Μουσείο βρίσκεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, που θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.
  • Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Συμμαχικό Κοιμητήριο Ζέιντελικ, τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους.
  • Στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα συζητηθούν θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ενέργειας υπό το θέμα «Ισχυρή Ελλάδα».
Snapshot powered by AI

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Από τις 10.30 ο πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό.

[386890] Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις" Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)Eurokinissi

Το Μουσείο στεγάζεται στο κτήριο Στρατωνισμού Α3, σε περίπου 3.000 τ.μ., εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στους Αμπελόκηπους, γνωστό ως Κοιμητήρια Ζέιντελικ, που αποτελούν τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίνων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες.

[386890] Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια του Μουσείου "Θεσσαλονικέων Μητρόπολις" Σάββατο 9 Μαΐου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)Eurokinissi


Στον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός σημείωσε για το μουσείο:

«Δηλώσαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τη Θεσσαλονίκη και για την κληρονομιά της.

Νομίζω ότι είναι μία συνειδητή, βαθιά πολιτική επιλογή, η οποία αποτελεί αναγνώριση του άυλου πλούτου, ο οποίος περνά από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα για να φτάσει τελικά μέχρι τις μέρες μας. Κάτι το οποίο μας επιβάλλει να τον προστατέψουμε και να τον μελετήσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε της δικής μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες.

Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο, ή να κατεβαίνει στο σταθμό (Μετρό) της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Είναι μία καθημερινή συνάντηση με την Ιστορία, η οποία εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση.

Γι' αυτό πιστεύω πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στους σταθμούς του Μετρό θα σπεύσουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτόν τον χώρο.

Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μίας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης. Μικροί και μεγάλοι μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά.

Όλα αυτά μέσα στο μητροπολιτικό πάρκο Παύλος Μελάς».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «αδιαπραγμάτευτη» η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα που αφορούν και τη δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και θα ολοκληρωθούν, όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση του FIX, ο Flyover, τα νοσοκομεία -παιδιατρικό και ογκολογικό-, η ανέγερση σχολείων κ.ά.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στις εργασίες του προσυνέδριου της ΝΔ, το οποίο θα γίνει στο Περίπτερο 10, του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και έχει θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», ενώ τις εργασίες θα απασχολήσουν η Εξωτερική Πολιτική, η Άμυνα και η Ενέργεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει 96 ώρες ζέστης - Η πρόβλεψη του ECMWF

13:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινίασε το το Μουσείο του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές εικόνες στον Μαραθώνιο της Γάζας: Έτρεξαν με πατερίτσες και αναπηρικά αμαξίδια οι χτυπημένοι του πολέμου

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

13:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αεροσκάφος παρέσυρε άτομο στον διάδρομο λίγο πριν την απογείωση - Εκκενώθηκε η πτήση

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία πάντα ήταν και θα είναι νικήτρια»

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Σαν σήμερα το 1886: Η πρώτη Coca-Cola σερβίρεται σε φαρμακείο της Ατλάντα και γράφει ιστορία

13:06ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί πεινάμε τόσο πολύ μετά το κολύμπι - Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

13:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ανοίγουν περισσότερες θύρες για την ανοικτή προπόνηση

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE το 6ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη - Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Σε λειτουργία από Δευτέρα τα νέα φυλάκια εισόδου στο Πρωτοδικείο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb για τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους: Ταχύτητα, ελιγμοί και ελάχιστη ασφάλεια

12:29WHAT THE FACT

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου: Το μοναδικό μέρος που μπορείς να δεις 3 χώρες μονομιάς - Βίντεο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:19WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό στην Καραϊβική

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το κορίτσι των Porta Potty Party συγκλονίζει: «Το μήνυμα που μου έστειλαν οι βασανιστές μου...»

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα χώρισε τον σύντροφό της αφού είδε τι συζήταγε με το ChatGPT

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

12:00LIFESTYLE

Γιώργος Γρηγοριάδης: Στο νοσοκομείο για χειρουργείο ο δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας του

13:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση stalking σε Αθήνα: Έστηνε καρτέρι έξω από το σπίτι της πρώην του - Oι αλλαγές στη νομοθεσία

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

«Είστε οι φύλακες άγγελοί μου»: Το μοιραίο λάθος της χήρας του πρώτου νεκρού από χανταϊό στο Hondius

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής που προσβλήθηκε από τον θανατηφόρο χανταϊό περιγράφει - «Να πώς είναι»

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία αλλά... ξαναβουτάει - Η ενημέρωση Κολυδά

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

10:11ΕΘΝΙΚΑ

Θρίλερ με το drone στη Λευκάδα: Το πιθανότερο σενάριο για το πώς βρέθηκε στη χώρα μας

08:55ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός ώρα... μηδέν: Αυξήθηκαν τα κρούσματα, μάχη με το χρόνο για να βρεθεί εμβόλιο

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρικοί, αλλά και συγκρατημένοι οι εορτασμοί στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης - Βίντεο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Τενερίφη: Στους δρόμους ο κόσμος για να μη δέσει το Hodius που βρέθηκε ο χανταϊός

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Νικήτα: Με «δρακόντεια» μέτρα μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού στον Κορυδαλλό - Σε ειδική πτέρυγα ο κατηγορούμενος

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνηση στο μνημόσυνο των 40 ημερών της Μαρινέλλας

10:41LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Τι τηλεθέαση έκανε στο τελευταίο της δελτίο στον ΣΚΑΪ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ