Συνάντηση Κωνσταντίνου Τασούλα με Μιχάλη Στασινόπουλο για την ενίσχυση της βιομηχανίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τον Πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και Πρόεδρο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Μιχάλη Στασινόπουλο.

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Μιχάλης Στασινόπουλος τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Το «Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» παρουσίασε προτάσεις για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής ως βασική προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας.

Ο κ. Τασούλας συμφώνησε ότι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής βιομηχανίας συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 16 Ιουνίου, στο πλαίσιο επαφών του Προέδρου με εκπροσώπους παραγωγικών και οικονομικών φορέων. Snapshot powered by AI

Τη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την ασφάλεια της χώρας υπογράμμισαν κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και πρόεδρος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Μιχάλης Στασινόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Στασινόπουλος ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις θέσεις και τις προτάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική πρόοδο και τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τον Πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και Πρόεδρο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Μιχάλη Στασινόπουλο. Eurokinissi

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για την ενημέρωση και συμφώνησε ότι η ανάδειξη μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής βιομηχανίας, τόσο μικρής όσο και μεγάλης κλίμακας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον βουλευτή της ΝΔ καθηγητή Άγγελο Συρίγο, ο οποίος του επέδωσε το νέο βιβλίο του "Ελλάδα και Τουρκία. 50 Ερωτήματα και Απαντήσεις" Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 Eurokinissi

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με εκπροσώπους παραγωγικών και οικονομικών φορέων της χώρας.