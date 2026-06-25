Ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη από τη Φλώρινα για ηλεκτρονική επιτήρηση σε όλη τη βόρεια συνοριογραμμή

Την επέκταση των συστημάτων για την ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων σε ολόκληρη τη βόρεια συνοριογραμμή της χώρας ανακοίνωσε από τη Φλώρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το νέο σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρονικής παρακολούθησης που θα ξεκινά από την Ηγουμενίτσα και τη Σαγιάδα Θεσπρωτίας και θα καταλήγει στον Έβρο, καλύπτοντας τη Θράκη, καθώς και την Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλεται τα τελευταία έτη με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην καθημερινότητά τους. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επίτευξη σταθερότητας στις πόλεις και στην επικράτεια συνδέεται άμεσα με το έργο της Αστυνομίας στην εποπτεία και φύλαξη των συνόρων.

Σύσκεψη με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή σύσκεψη με τη συμμετοχή του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Υποστρατήγου Γεωργίου Παπαδόπουλου, και του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξιάρχου Νικόλαου Έξαρχου.

Στη συνάντηση έδωσαν το παρών ανώτεροι αξιωματικοί και στελέχη των τοπικών υπηρεσιών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο των αστυνομικών αρχών, επισημαίνοντας ότι η Δυτική Μακεδονία καταγράφει θετικά αποτελέσματα και συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, εξετάστηκαν τα δεδομένα για την οδική ασφάλεια στην περιφέρεια, με έμφαση στις δράσεις που υλοποιούνται για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, ιδιαίτερο βάρος δίνεται παράλληλα στον τομέα της Κοινωνικής Αστυνόμευσης, ο οποίος αποτελεί κεντρικό άξονα του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Απολογισμός για την ενδοοικογενειακή βία και την παραβατικότητα ανηλίκων

Όπως ανακοινώθηκε, τα τέσσερα εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που λειτουργούν στις ισάριθμες Αστυνομικές Διευθύνσεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν διαχειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις, παρέχοντας προστασία σε θύματα. Αντίστοιχη δραστηριότητα αναπτύσσεται και από τα αρμόδια γραφεία για την προστασία των ανηλίκων, τα οποία επικεντρώνονται στον χειρισμό περιστατικών παραβατικότητας που αφορούν νέους.

«Βρίσκομαι εδώ στη Φλώρινα για να επαναβεβαιώσω τη θέλησή μας, την απόφασή μας ότι η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των πόλεων είναι προτεραιότητά μας», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, συμπληρώνοντας ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση και παρουσία.

Η περιοδεία του Υπουργού ολοκληρώθηκε με διαδοχικές συναντήσεις εργασίας που είχε με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Αθανάσιο Τάσκα, καθώς και με τον δήμαρχο της πόλης, Βασίλειο Γιαννάκη, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων και τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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