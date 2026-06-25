Η Σουηδή υπουργός Περιβάλλοντος εμφανίστηκε με τον 3 μηνών γιο της στο Συμβούλιο της ΕΕ

Η Ρομίνα Πουρμοχτάρι θέλησε να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας, φέρνοντας στο Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξμβούργο τον 3 μηνών γιο της, Άνταμ

Ανθή Κουρεντζή

Η Σουηδή υπουργός Περιβάλλοντος εμφανίστηκε με τον 3 μηνών γιο της στο Συμβούλιο της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη (25/6) για μια μαραθώνια συζήτηση σχετικά με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή στο Λουξεμβούργο. Μόνο που στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είχαν και έναν απρόσμενο «συμμετέχοντα»: ένα μωρό μόλις τριών μηνών.

Η υπουργός Κλίματος της Σουηδίας, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, έφερε μαζί της τον γιο της, Άνταμ, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, θέλοντας να αναδείξει τα οφέλη των πολιτικών γονικής άδειας που δεν αναγκάζουν τις γυναίκες να επιλέξουν ανάμεσα στην εργασία και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

«Ήθελα να δείξω, μέσα από το δικό μου παράδειγμα, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή την επιλογή. Κάτι που, φυσικά, προϋποθέτει και έναν σύντροφο που δεν είναι… δεινόσαυρος, αλλά αρκετά σύγχρονος και πρόθυμος να συμμετέχει», δήλωσε η Πουρμοχτάρι στο Reuters.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι, εξ όσων γνωρίζει ο θεσμός, ήταν η πρώτη φορά που ένα μωρό συμμετείχε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η 30χρονη Πουρμοχτάρι είχε γίνει η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2022. Η ίδια μόλις επέστρεψε από γονική άδεια, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται σε άδεια έως τις εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Σουηδία και ταξίδεψε μαζί της στο Λουξεμβούργο για να φροντίζει τον μικρό Άνταμ.

Η Σουηδία διαθέτει ένα από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα γονικής άδειας στον κόσμο, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του υψηλού φορολογικού της μοντέλου — ένα ζήτημα που έχει εξελιχθεί σε σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

Στο Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Σταύρος Παπασταύρου

Στο Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο, συμμετέχει σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Σήμερα, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στο Λουξεμβούργο, συζητούμε για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη του Κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Αττάλεια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, Wopke Hoekstra, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και οι 27 ή κανείς. Συζητούμε επίσης σήμερα στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα, το νερό δεν είναι θεωρητικό ζήτημα. Είναι ζήτημα ασφάλειας, ανάπτυξης και προστασίας των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό, τη Δευτέρα, θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και χθες ανακοινώσαμε 10 έργα για 9 νησιά. Έργα που θα δώσουν μονάδες αφαλάτωσης και δίκτυα ύδρευσης. Το νερό είναι θεμέλιο της ζωής, της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης. Η προστασία του είναι ευθύνη μας, ευθύνη απέναντι στους πολίτες και στις επόμενες γενιές».

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