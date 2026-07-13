Μαρινάκης: Καμία ανοχή και διχαστικές απόψεις στην τρομοκρατία

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

«Απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναφέρθηκε και στα απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Σέβης Βολουδάκη.

«Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται ασυστόλως και παρουσιάζει το μαύρο άσπρο», απάντησε για όσα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά. «Από τα χρόνια Τσίπρα ο κόσμος θυμάται μόνο μια γραβάτα με τον κ. Ζάεφ»

Για το 20χρονο παιδί στο Άργος είπε:

«Έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη, θα εξετάσει όλα τα δεδομένα ειδικά μετά και το θάνατο του συμπολίτη μας. Για το ποιος έχει ευθύνη και ποια τα όρια των καθηκόντων δεν θα μπορούσα να πω κάτι. Οπουδήποτε μπορούν να αποδοθούν ευθύνες να αποδοθούν.

Αδικεί πολύ τη δουλειά που κάνει η ΕΛ.ΑΣ. το τσουβάλιασμα. Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποιοι δεν εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους, αυτή η συμπεριφορά δεν χαρακτηρίζει το σύνολο της Αστυνομίας»

«Η ομιλία του πρωθυπουργού όπως είναι ο σχεδιασμός θα είναι 5 Σεπτεμβρίου δεν έχει αλλάξει», απάντησε σε σχετικό ερώτημα για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

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