Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες
Σε θερμό κλίμα η συνάντησή τους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες.
- Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.
- Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
- Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
Με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Μεϊμαράκη συναντήθηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.
Συζήτησαν για τα ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καθώς και για θέματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας, όπως έγινε γνωστό.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου
17:59 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ρίτα Αντωνοπούλου – Της Γυναίκας σου η Καρδιά
17:52 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εύβοια: Ληστές εισέβαλλαν με εκσκαφέα σε κοσμηματοπωλείο
17:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε έκταση με καλάμια στην Καλαμάτα
20:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ