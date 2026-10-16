Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Snapshot powered by AI

Με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο του κόμματος Ευάγγελο Μεϊμαράκη συναντήθηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

Συζήτησαν για τα ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, καθώς και για θέματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας, όπως έγινε γνωστό.

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