Πώς οι δημοσκοπήσεις που έχει το Μαξίμου, οδηγούν σε αναθεώρηση της εκλογικής τακτικής

Snapshot Η κυβέρνηση ανησυχεί για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης στην ελληνική οικονομία και τους πολίτες.

Παρά την αρνητική τάση της ακρίβειας, καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα τον Σεπτέμβριο λόγω συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και αγοράς.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δώσει εντολή για τη δημιουργία εορταστικού πακέτου προϊόντων με σταθερές τιμές για τα Χριστούγεννα.

Προτείνεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση των αυξήσεων τιμών και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παράλογων αυξήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μέτρα στήριξης και αναμένει ότι τα αποτελέσματα της ενεργειακής πολιτικής θα επηρεάσουν την έκβαση των εκλογών. Snapshot powered by AI

Προβληματισμό προκαλεί στην κυβέρνηση η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στις στην ελληνική οικονομία και στους πολίτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος μιλώντας στο Newsbomb.gr έκανε λόγο για «τσουνάμι» εκφράζοντας όμως την εκτίμηση πως η κυβέρνηση έχοντας βάλει σε… τάξη τα οικονομικά της χώρας θα μπορέσει με στοχευμένες παρεμβάσεις να ανακουφίσει κάπως όσους πλήττονται κυρίως από την κρίση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν στη διάθεση τους δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν δημιουργούν στην παρούσα φάση ιδιαίτερο προβληματισμό, επισημαίνουν όπως πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των επιδόσεων όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Άγνωστο βέβαια είναι το πότε θα γίνει αυτό και αν η βελτίωση της κατάστασης θα προηγηθεί των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση γνωρίζουν πως η ακρίβεια παραμένει το βασικό ζητούμενο που σαρώνει τα πάντα, από τα καύσιμα και ο πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και την ενέργεια.

Αν και τον Σεπτέμβριο καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, κάτι που δείχνει πως λειτούργησε η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της αγοράς, η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει είναι αν οι τιμές πάρουν και πάλι την ανηφόρα.

Ήδη ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δώσει οδηγίες για να δημιουργηθεί ένα εορταστικό πακέτο που θα περιλαμβάνει κωδικούς προϊόντων που σχετίζονται με το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πρόταση της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς για τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού που θα μπορεί βάσει συγκεκριμένου μοντέλου και με τη χρήση τεχνίτης νοημοσύνης να εντοπίζει αν οι αυξήσεις των προϊόντων είναι ανάλογες με τις αυξήσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας , πρώτων υλών κλπ. Ο στόχος είναι σαφής: Αν γίνονται παράλογες και υπερβολικές αυξήσεις τιμών να υπάρχουν και οι ανάλογες κυρώσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά πως το αποτέλεσμα των εκλογών θα κριθεί από το αποτέλεσμα αυτής της μάχης που θα συνεχίσει να δίνει για αυτό και αν τα προβλήματα συνεχιστούν θα υπάρξουν και νέα μέτρα στήριξης σε διάφορα επίπεδα.

Δεν είναι τυχαίο πως ο ίδιος αποφάσισε να βγει μπροστά και να δώσει τη δική του μάχη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και απαιτώντας άμεσα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου ένα από τα ουσιαστικά διλήμματα των εκλογών που θα θέσει στους πολίτες είναι και το ποιος θα μπορεί να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό για τους Έλληνες πολίτες.

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, στο Μαξίμου παρακολουθούν με ενδιαφέρον αλλά χωρίς καμία ανησυχία την έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά εκτιμούν πως είναι πλέον πολύ πιθανό ο ίδιος να ανακοινώσει το κόμμα του όταν ανακοινωθούν οι εκλογές καθώς όπως λένε, βλέποντας και το παράδειγμα της κας Καρυστιανού, ο χρόνος δεν θα είναι υπέρ του.

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