Τσίπρας για ΦΠΑ: Η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τη νησιωτικότητα

Η διατήρηση χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά που δέχονται την πίεση της προσφυγικής κρίσης, είναι ένα μόνο μέτρο ενίσχυσής τους. Εξισώνοντας το κόστος μετακίνησης, πιλοτικά για το 2018 και με προγραμματισμένη επέκταση του μέτρου για το 2019, η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα τη νησιωτικότητα.

A post shared by Alexis Tsipras, Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras) on Jun 30, 2018 at 5:01am PDT