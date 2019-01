Κοτζιάς: «Βόρεια Μακεδονία καλώς ήρθες στη ζωή μας»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, με tweet του καλωσορίζει τη «Βόρεια Μακεδονία».

«Μίλησα με Ζόραν και Νικόλα .Θυμηθήκαμε τις δυσκολίες, την κουραση, τις εντάσεις, την εμπιστοσύνη και τις ελπίδες που περάσαμε δουλεύοντας τη Συμφωνία. Ονειρευτήκαμε το κοινό μέλλον των 2 λαών. «Βόρεια Μακεδονια» καλώς ήρθες στη ζωή μας. Η ιστορία πρέπει να είναι σχολείο και όχι φυλακή», έγραφε στο tweet του ο κ. Κοτζιάς.

I spoke to Zoran and to Nikola.We recalled the difficulties,the tiredness,the tensions,the mutual trust and the hopes we had while working on the Agreement.We dreamt of the common future of our 2 peoples.North Macedonia welcome to our lives.History should be a school not a prison