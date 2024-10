Release Athens: Οι Dream Theater με την αυθεντική σύνθεση το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Dream Theater, την Τετάρτη 23 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Με ολόκληρο το original lineup να δίνει το παρών, μετά τη μεγάλη επιστροφή του Mike Portnoy, οι τεράστιοι Αμερικανοί γιορτάζουν 40 χρόνια ένδοξης πορείας, που σφράγισε ανεξίτηλα το progressive metal, με το μεγαλύτερο show που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ.

Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Όταν το 1985 ο John Petrucci, o Mike Portnoy και ο John Myung γνωρίστηκαν στο κορυφαίο πανεπιστήμιο μουσικών σπουδών του κόσμου, Berklee College of Music, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όσα θα δημιουργούσαν μαζί τα επόμενα χρόνια.

Οι Dream Theater μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες -χωρίς υπερβολή- κατόρθωσαν τα πάντα: έχουν πουλήσει πάνω από 15 εκ. δίσκους, έχουν κερδίσει ένα Grammy (για το «The Alien»), έχουν κατακτήσει τα charts σε κάθε γωνιά του πλανήτη και, κυρίως, έχουν αναγνωριστεί ως το συγκρότημα που αναβάθμισε και καταξίωσε το progressive metal ως σημαντικότατο παρακλάδι του σκληρού ήχου.

Η εντυπωσιακή δισκογραφία τους περιλαμβάνει κυκλοφορίες-σταθμούς στην ιστορία του heavy metal, αφού ανάμεσά τους βρίσκονται αξεπέραστα αριστουργήματα που δεν περιορίζονται στα, κλασικά πια, «Images And Words» (1992), «Awake» (1994), «Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory» (1999) και «Six Degrees of Inner Turbulence» (2002) αλλά περιλαμβάνουν και τα πιο πρόσφατα «The Astonishing» (2016) και «A View From The Top Of The World» (2021), τα οποία γνώρισαν την αποθέωση από κοινό και κριτικούς και αποτέλεσαν τεράστιες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες.

Και αν τα παραπάνω έφταναν και με το παραπάνω για να χαρακτηριστεί η επερχόμενη εμφάνισή τους στο Release Athens 2025 «πολυαναμενόμενη», οι Dream Theater επιστρέφουν αυτή τη φορά στη δισκογραφία έχοντας ξανά μαζί τους -μετά από σχεδόν 15 χρόνια- τον Mike Portnoy, ο οποίος πέρα από κορυφαίος drummer και ιδρυτικό τους μέλος, έχει αποτελέσει κύριο συνθετικό γρανάζι της χρυσής εποχής της μπάντας.

Το «Night Terror», το πρώτο δείγμα από το «Parasomnia», τον 16ο δίσκο της καριέρας τους που περιμένουμε στις 7 Φεβρουαρίου 2025, ξεπέρασε το 1εκ. streams το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του και προκάλεσε φρενίτιδα στους φανατικούς οπαδούς τους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν μαζί με τους Petrucci, Portnoy, Myung, Labrie και Rudess, τέσσερις δεκαετίες απίστευτης έντασης και δημιουργικότητας. Την Τετάρτη 23 Ιουλίου, το φανατικό εγχώριο κοινό θα έχει την τύχη να δει ξανά αυτό το τεράστιο γκρουπ με όλα τα «όπλα» στη φαρέτρα του.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, στις 12:00, προς 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.