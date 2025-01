Στο Φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ ταξιδεύει ο «Ιππόλυτος» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου

Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Κατερίνας Ευαγγελάτου ξεκινά διεθνή περιοδεία. Η παράσταση αρχικά πρόκειται να παρουσιαστεί τον ερχόμενο Μάρτιο στο 53ο Hong Kong Arts Festival. Πρόκειται για μία εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση και για ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την εξωστρέφεια τόσο της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, όσο και της παράδοσης του αρχαίου δράματος, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί έργο στην ελληνική γλώσσα σε αυτή την κορυφαία πολιτιστική διοργάνωση της Ασίας που φιλοξενεί για πάνω από 50 χρόνια εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής. Χορηγός της παράστασης σε αυτό το νέο της ξεκίνημα είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Για την Πειραιώς η συνεργασία αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που διευρύνει ακόμα περισσότερο τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στόχος της Τράπεζας είναι να διατηρεί μια ζωντανή δημιουργική σχέση με τις δραστηριότητες και τους ανθρώπους που με την έμπνευση και τη δουλειά τους συνθέτουν τη σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα της χώρας και συμβάλλουν ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στο προσκήνιο του διεθνούς πολιτισμικού γίγνεσθαι.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου τον Ιούλιο του 2023, ως παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και στη συνέχεια περιόδευσε σε σημαντικά θέατρα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στη νέα της εκδοχή παρουσιάζεται ως συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του πολιτιστικού οργανισμού ΛΥΚΟΦΩΣ.

Στην ανανεωμένη διανομή πρωταγωνιστούν οι: Στεφανία Γουλιώτη (Φαίδρα), Χριστίνα Μαξούρη (Τροφός), Δημήτρης Παπανικολάου (Αγγελιαφόρος), Έλενα Τοπαλίδου (Αφροδίτη/Άρτεμις), Γιάννης Τσορτέκης (Θησέας), Ορέστης Χαλκιάς (Ιππόλυτος).

Η παραγωγή πρόκειται να παρουσιαστεί και στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούνιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Hong Kong Arts Festival: πόλος έλξης κορυφαίων καλλιτεχνών

Στο Hong Kong Arts Festival έχουν εμφανιστεί κορυφαίοι καλλιτέχνες και σημαντικά καλλιτεχνικά σχήματα από όλο τον κόσμο, όπως: Mikhail Baryshnikov, Sylvie Guillem, Akram Khan, Peter Brook, Robert Wilson, Philip Glass, Yo-Yo Ma, Youssou N’ Dour, William Kentridge, The Bolshoi Theatre, The Mariinsky Theatre, London Symphony Orchestra, Vienna Philharmonic Orchestra, New York City Ballet, Royal Shakespeare Company, American Ballet Theatre, Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Wiener Symphoniker και άλλοι.

Περισσότερες πληροφορίες για το Hong Kong Arts Festival στην ιστοσελίδα: https://www.hk.artsfestival.org/en/about-us/index.html?

Η παράσταση

Η πρώτη παρουσίαση της παράστασης τον Ιούλιο του 2023 απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από ελληνικά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Ενδεικτικά, η εφημερίδα The Guardian έγραψε:

«Η σύγχρονη εκδοχή του Ιππόλυτου του Ευριπίδη από την Ευαγγελάτου, που παρουσιάστηκε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, είναι ένα ακόμα παράδειγμα ριζοσπαστικής προσέγγισης στα κλασικά έργα. Προσαρμοσμένη από την Ευαγγελάτου, η ιστορία παρουσιάζει την Αφροδίτη να αναζητά εκδίκηση κατά του Ιππόλυτου, επειδή έδωσε όρκο αγνότητας. Εδώ η θεά είναι στη σκηνή καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης με μια κάμερα στο χέρι, δημιουργώντας τη δική της ταινία για το δράμα».

Arifa Akbar, chief theatre critic, The Guardian, Ιούλιος 2023

Για τη δημιουργία της παράστασης, η Κατερίνα Ευαγγελάτου συνεργάζεται με έναν δυναμικό θίασο και μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα 34 ατόμων. Μέσα από την ανανεωτική σκηνοθεσία, ο θεατής έχει την ευκαιρία να θαυμάσει το Ευριπίδειο σύμπαν σε όλη του την άγρια ομορφιά.

Συντελεστές

Μετάφραση Κώστας Τοπούζης

Δραματουργική επεξεργασία-Διασκευή-Σκηνοθεσία Κατερίνα Ευαγγελάτου



Διανομή (αλφαβητικά)

Στεφανία Γουλιώτη: Φαίδρα, Χριστίνα Μαξούρη: Τροφός, Δημήτρης Παπανικολάου: Αγγελιαφόρος, Έλενα Τοπαλίδου: Αφροδίτη/Άρτεμις, Γιάννης Τσορτέκης: Θησέας, Ορέστης Χαλκιάς: Ιππόλυτος

Χορός γυναικών Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Αναστασία-Ραφαέλα Κονίδη, Αμαλία Νίνου, Μελίνα Πολυζώνη

Χορός κυνηγών Γεώργιος Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Νίκος Γονίδης, Χρήστος Διαμαντούδης, Ηρακλής Κωστάκης, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μάριος Χατζηαντώνης, Νικόλας Χατζηβασιλιάδης

Ζωντανή ερμηνεία μουσικής Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης