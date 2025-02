«The Monkey»: Από το μυαλό του Στίβεν Κινγκ στη μεγάλη οθόνη

Σκηνή της ταινίας "The Monkey"

Όλοι πεθαίνουν. Έτσι είναι η ζωή.

Από το μυαλό του Στίβεν Κινγκ έρχεται το The Monkey, μια ανατριχιαστική ιστορία υπερφυσικού τρόμου, που μετατρέπει την παιδική νοσταλγία σε εφιάλτη, σε παραγωγή Τζέιμς Γουάν (The Conjuring, Saw) και σενάριο και σκηνοθεσία του Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs).

Βασισμένο σε μια σύντομη ιστορία από το «Skeleton Crew – Η ομίχλη και άλλες ιστορίες» του Stephen King, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Όταν τα δίδυμα αδέρφια βρίσκουν μια μυστηριώδη μαϊμού - παιχνίδι, σε μια παλιά οικογενειακή σοφίτα, μια σειρά εξωφρενικών θανάτων διαλύει την οικογένειά τους. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η μαϊμού ξεκινά ένα νέο φονικό ξεφάντωμα αναγκάζοντας τα αποξενωμένα αδέρφια να αντιμετωπίσουν το καταραμένο παιχνίδι.

Ο Τεό Τζέιμς πρωταγωνιστεί ως ο άνδρας, του οποίου η ζωή παίρνει μια απροσδόκητη τροπή, καθώς το καταραμένο παιχνίδι παίρνει τον έλεγχο.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Osgood Perkins

Σενάριο: Osgood Perkins (Βασισμένο στο διήγημα του Stephen King)

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Πρωταγωνιστούν: Theo James, Tatiana Maslany, Christian Convery, Elijah Wood, Rohan Campbell, Sarah Levy, Osgood Perkins

Δείτε το τρέιλερ:

20 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

Από την Spentzos Film

https://spentzosfilm.gr/