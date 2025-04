Επιστρέφει για 9η χρονιά το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας

Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA επιστρέφει για 9η χρονιά, μεταξύ 26 Μαΐου και 5 Ιουνίου, για να αναδείξει για μια ακόμη χρονιά τον κινηματογραφικό πλούτο των ισπανόφωνων χωρών. Το 9ο FeCHA θα πραγματοποιηθεί στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνίς Cinemax Europa Cinemas, Αελλώ Cinemax, ενώ προβολές θα φιλοξενήσουν το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο θερινός κινηματογράφος ΒΟΞ Europa Cinemas.

Με ιδιαίτερη χαρά, το 9ο FeCHA ανακοινώνει τους πρώτους τίτλους του φετινού πλούσιου προγράμματός του, και τους καλεσμένους του.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με την ταινία «Διπλή Ταυτότητα» (La Infiltrada) της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Arantxa Echevarría. Η ταινία είναι βασισμένη στην αληθινή ιστορία μιας πράκτορα της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας, που διείσδυσε στην τρομοκρατική ομάδα ETA για 8 χρόνια. Η ταινία κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Carolina Yuste στα Βραβεία Goya 2025, ενώ είχε 11 ακόμη υποψηφιότητες ανάμεσα στις οποίες στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου (Luis Tosar) και Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου (Nausicaa Bonnín).

Το 9ο FeCHA θα ρίξει αυλαία με την ταινία «Βασίλισσες» (Reinas), της Klaudia Reynicker Zalla, επίσημη πρόταση της Ελβετίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2025. Έχοντας κερδίσει το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, η ταινία μας μεταφέρει στο Περού, τη δεκαετία του ‘90, σε μια περίοδο που η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι σε κρίσιμο σημείο, με τον στρατό να ελέγχει τους δρόμους. Δύο έφηβες αδελφές είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν τη χώρα για πάντα, όταν ξαναβρίσκονται απροσδόκητα με τον απόντα πατέρα τους.

Οι καλεσμένοι του Φεστιβάλ

Το 9ο FeCHA θα υποδεχτεί τη βραβευμένη σκηνοθέτιδα Marina Seresesky και τον παραγωγό Álvaro Lavín, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό τις ταινίες «Ας Ξεκινήσει ο Χορός» (Empieza El Baile) και «Χωρίς Οδηγίες» (Sin Instrucciones).

Έχοντας κερδίσει Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μάλαγας, η ταινία «Ας Ξεκινήσει ο Χορός» θα μας γνωρίσει το πιο διάσημο ζευγάρι τανγκό στον κόσμο. Μετά από χρόνια που οι δυο τους ζουν μακριά -ο Κάρλος στη Μαδρίτη και η Μαργαρίτα στο Μπουένος Άιρες- ένα ξαφνικό γεγονός θα αναγκάσει το ζευγάρι να ξανασμίξει και θα τους φέρει αντιμέτωπους με τις αναμνήσεις, τους φόβους, αλλά πάνω απ' όλα με τις αληθινές τους επιθυμίες. Η ταινία «Χωρίς Οδηγίες» αποτελεί διασκευή της επιτυχημένης μεξικανικής ταινίας «Πουθενά Χωρίς την Κόρη μου». Ο κόσμος του Αντάι, ενός ανέμελου γυναικά, που ζει στα Κανάρια Νησιά θα ανατραπεί όταν μια γυναίκα από μια παλιά περιστασιακή σχέση εμφανίζεται, του αφήνει την κόρη τους και φεύγει, καθιστώντας τον υπεύθυνο γι' αυτήν.

Το 9ο FeCHA θα τιμήσει με την παρουσία της η María Ruiz-Falcó Tejeda, Διευθύντριας Παραγωγής, Προγραμματισμού και Συνδιεύθυνσης στο BUEU Film Festival, η οποία θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα ταινιών μικρού μήκους γαλικιανού κινηματογράφου.

Στα highlights του 9ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας περιλαμβάνεται η ταινία «Ρίτα» (Rita) σε σκηνοθεσία της Paz Vega. Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την Lucia στην εμβληματική ταινία «Το Σεξ και η Λουσία» κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με μια ταινία που θα μας μεταφέρει στην Σεβίλλη, το καλοκαίρι του 1984. Θα μας γνωρίσει τους Ρίτα και Λόλο, δυο αδέρφια, 7 και 5 ετών, που ζουν στην καρδιά μιας ταπεινής, εργατικής οικογένειας. Με τις καλοκαιρινές διακοπές να ξεκινούν, τη χώρα να ζει στον ποδοσφαιρικό πυρετό της πρόκρισης της Ισπανίας στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, η Ρίτα αρχίζει να αναρωτιέται αν το σπίτι της είναι απόλυτα ασφαλές για την ίδια και τη μητέρα της, σε ένα καλοκαίρι που θα αποτελέσει το τελευταίο της ως αθώο παιδί.

Βασισμένη στο ομώνυμο πολυβραβευμένο graphic novel του Paco Roca, η ταινία «Το Πατρικό» (La Casa) του Álex Montoya ακολουθεί τρία αδέλφια, που μετά το θάνατο του πατέρα τους, επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι όπου μεγάλωσαν. Παρότι σκοπεύουν να το πουλήσουν και να συνεχίσουν τις ζωές τους, οι αναμνήσεις από το παρελθόν έρχονται στην επιφάνεια και μαζί η επιθυμία να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο. H ταινία ήταν υποψήφια για 2 Βραβεία Goya 2025 (Διασκευασμένο σενάριο για τους Álex Montoya και Joana M. Ortueta και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Óscar de la Fuente.

Η αφίσα του 9ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας - FeCHA είναι και φέτος δημιουργία του creative studio Holysee (@holyseedesign). Με τα λόγια του δημιουργού: «Ο φετινός σχεδιασμός αντλεί έμπνευση από το papel picado, την περίτεχνη, χειροποίητη χάρτινη τέχνη που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στις γιορτές του Μεξικού και της Λατινικής Αμερικής. Δημιουργήσαμε για το 9o FeCHA ένα πρωτότυπο μοτίβο, που ενσωματώνει οπτικά το πνεύμα του FeCHA: μια γιορτή για τον ισπανόφωνο κινηματογράφο και τους πλούσιους πολιτιστικούς διαλόγους που εμπνέει πέρα από σύνορα.»

Πληροφορίες για τις πρώτες ταινίες του 9ου FeCHA

ΔΙΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (La Infiltrada) • Ταινία Έναρξης

της Arantxa Echevarría (Ισπανία, 2024, 118’)

*Βραβείο Goya Καλύτερης Ταινίας 2025

*Βραβείο Goya Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας 2025 (Carolina Yuste)

*11 ακόμη υποψηφιότητες ανάμεσα στις οποίες: Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου, Μοντάζ, Β’ Ανδρικού Ρόλου (Luis Tosar), Β’ Γυναικείου Ρόλου (Nausicaa Bonnín).

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Aranzazu Berradre Marín, το ψευδώνυμο με το οποίο μία πράκτορας της Εθνικής Αστυνομίας διείσδυσε στην τρομοκρατική ομάδα ETA για 8 χρόνια. Μετά από αρκετά χρόνια μυστικής δράσης, μια αστυνομικός έχει επιτέλους την ευκαιρία που κυνηγούσε: η ETA έρχεται σε επαφή μαζί της. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν το διαμέρισμά της για να προετοιμάσουν μια σειρά επιθέσεων. Η πιο δύσκολη αποστολή της ζωής της αρχίζει τώρα: να βρει τρόπο να ενημερώσει τους ανωτέρους της, ενώ συγκατοικεί με δύο τρομοκράτες που, αν κάποια στιγμή την υποπτευθούν, δε θα διστάσουν να τη σκοτώσουν αμέσως.

Με τους βραβευμένους με Goya ηθοποιούς Luis Tosar («Fatum», «Retribution») και Carolina Yuste («Sky High»).

* Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες σύντομα από την Spentzos Film

ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ (Reinas) • Ταινία Λήξης

της Klaudia Reynicke (Περού-Ελβετία-Ισπανία, 2024, 102’)

*Επίσημη πρόταση της Ελβετίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

*Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Βερολίνου

*Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο

Περού, δεκαετία του ‘90. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι σε κρίσιμο σημείο με τον στρατό να ελέγχει τους δρόμους. Δύο έφηβες αδελφές είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν τη χώρα για πάντα, όταν ξαναβρίσκονται απροσδόκητα με τον απόντα πατέρα τους. Για να φύγουν από το Περού η μητέρα χρειάζεται την άδειά του. Η επανένωση θα ενισχύσει αλλά και θα απαλύνει τον πόνο τους για την επικείμενη αλλαγή.

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ (Empieza El Baile)

της Marina Seresesky (Αργεντινή-Ισπανία, 2023, 100’)

*Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μάλαγας

Πριν από 30 χρόνια, ο Κάρλος και η Μαργαρίτα ήταν το πιο διάσημο ζευγάρι τανγκό στον κόσμο. Ο Κάρλος ζει τώρα στη Μαδρίτη, απολαμβάνοντας τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η ζωή, και η Μαργαρίτα ζει στο Μπουένος Άιρες βυθισμένη στη μοναξιά και τη λήθη. Ένα ξαφνικό γεγονός θα αναγκάσει το ζευγάρι να ξανασμίξει και να ξεκινήσει ένα ταξίδι στους δρόμους της Αργεντινής, μαζί με τον παλιό τους φίλο Πιτσουκίτο. Ένα οδοιπορικό που θα τους κάνει να αντιμετωπίσουν τις αναμνήσεις τους, τους φόβους τους, αλλά πάνω απ' όλα τις αληθινές τους επιθυμίες.

Παρουσία της σκηνοθέτιδος Marina Seresesky και του παραγωγού Álvaro Lavín.

ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Sin Instrucciones)

της Marina Seresesky (Ισπανία, 2024, 100’)

Διασκευή της επιτυχημένης μεξικανικής ταινίας «Πουθενά Χωρίς την Κόρη μου» (No Se Aceptan Devoluciones) με τον Paco León στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αντάι είναι ένας ανέμελος γυναικάς, που ζει μια εγωκεντρική ζωή σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη στα Κανάρια Νησιά. Ο κόσμος του ανατρέπεται όταν μια γυναίκα από μια περιστασιακή σχέση εμφανίζεται, αφήνει την κόρη τους και φεύγει, καθιστώντας τον υπεύθυνο γι' αυτήν. Στην αρχή, ο Αντάι σκοπεύει να επιστρέψει το κορίτσι στη μητέρα της, αλλά οι προσπάθειές του αποτυγχάνουν. Αναγκασμένος να τη μεγαλώσει, σιγά σιγά, μαθαίνει πώς να είναι πατέρας και οι αξίες και οι προτεραιότητές του αλλάζουν με απροσδόκητο τρόπο. Τα χρόνια περνούν, γεμάτα ευτυχία, μέχρι που η μητέρα επανεμφανίζεται με σκοπό να διεκδικήσει ξανά την κόρη της.

Παρουσία της σκηνοθέτιδος Marina Seresesky.

ΡΙΤΑ (Rita)

της Paz Vega, Ισπανία, 2024, 94’)

Η Paz Vega, η ηθοποιός που ενσάρκωσε τη Lucia στο «Το Σεξ και η Λουσία» κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο.

Σεβίλλη, καλοκαίρι του 1984. Η Ρίτα και ο Λόλο είναι αδέρφια, 7 και 5 ετών, που ζουν στην καρδιά μιας ταπεινής, εργατικής οικογένειας. Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν και όλη η χώρα έχει ποδοσφαιρικό πυρετό μετά την πρόκριση της Ισπανίας στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Η Ρίτα ονειρεύεται να πάει στην παραλία, αλλά στο σπίτι, ό,τι λέει ο πατέρας της ισχύει... πάντα, και γι' αυτόν η παρακολούθηση των αγώνων είναι δυστυχώς η προτεραιότητα. Για πρώτη φορά, η Ρίτα αρχίζει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό. Αρχίζει επίσης να συνειδητοποιεί ότι το σπίτι της γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλές, ειδικά για τη μητέρα της. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από το περιβάλλον της, η Ρίτα βυθίζεται βαθιά στη φαντασία της, αναζητώντας έναν τρόπο να αντέξει το αβάσταχτο, σε αυτό που θα αποδειχθεί ότι θα είναι το τελευταίο της καλοκαίρι ως αθώο παιδί.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες από το CINOBO.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ (La Casa)

του Álex Montoya (Ισπανία, 2024, 83’)

*Υποψήφια για 2 Βραβεία Goya 2025 (Διασκευασμένο σενάριο, Β’ Ανδρικού Ρόλου)

*6 Βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μάλαγα, ανάμεσα στα οποία Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Βραβείο Κοινού.

Μετά το θάνατο του πατέρα τους, τρία αδέλφια επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι όπου μεγάλωσαν. Σκοπεύουν να το πουλήσουν και να ακολουθήσουν τους πολύ διαφορετικούς δρόμους τους. Καθώς όμως οι αναμνήσεις έρχονται στην επιφάνεια σε κάθε γωνιά, ο φόβος να απαλλαγούν από το παρελθόν και η παρόρμηση να επανενωθούν μεγαλώνουν μέσα τους. Ως τελευταίος φόρος τιμής στον πατέρα τους, ίσως υπάρχει ακόμα χρόνος για να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο και το σπίτι να γίνει μάρτυρας νέων ιστοριών. Βασισμένη στο ομώνυμο πολυβραβευμένο graphic novel του Paco Roca.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες το καλοκαίρι από την ONE FROM THE HEART.

Το 9ο FeCHA πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.