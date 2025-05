Sex Pistols: Πενήντα χρόνια μετά τραγουδούν ζωντανά το «God save the Queen» - Απών ο Τζόνι Ρότεν

Τα τραγούδια τους ξεκίνησαν ως ύμνοι κατά του κατεστημένου. Πενήντα χρόνια μετά είναι rock classics. Ο λόγος για τα «God save the queen», «Pretty vacant», «Anarchy in the UK» και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια των Sex Pistols που αυτό το καλοκαίρι ακούγονται δυνατά και… πάντα επίκαιρα στα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης. Χωρίς τον Τζόνι Ρότεν αλλά με έναν αρκετά ενεργητικό και ξεσηκωτικό 40άρη στα φωνητικά, τον Φρανκ Κάρτερ, οι Sex Pistols κάνουν το γύρο των ευρωπαϊκών φεστιβάλ φτάνοντας μέχρι και το Νόβι Σαντ της Σερβίας, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα τους απολαύσουν στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού, σε λίγες εμφανίσεις στις ΗΠΑ.

«Εννοείται πως το κάνουμε για τα λεφτά, κανείς δεν περιμένει να ηχογραφήσουμε νέο δίσκο», λέει καγχάζοντας ο κιθαρίστας Στιβ Τζόουνς που ήταν 20χρονο σχεδόν παιδί όταν έγραφε αυτούς τους πανκ ύμνους και τώρα είναι ένας 70άρης που συνεχίζει να τους ερμηνεύει με την ίδια ένταση. Όπως στα 70 τους, περίπου, είναι και τα υπόλοιπα αυθεντικά μέλη της μπάντας, ο μπασίστας Γκλεν Μάτλοκ και ο ντράμερ Πολ Κουκ που συμμετέχουν στην περιοδεία.

Εκείνος που λείπει, είναι ασφαλώς ο Τζόνι Ρότεν ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του όταν τον ρωτάνε για αυτή την εκδοχή του συγκροτήματός του που είναι στο δρόμο αυτή την περίοδο. «Είναι ένα τσίρκο. Εγώ είμαι οι Sex Pistols, όχι αυτοί. Και οι προθέσεις τους δεν είναι αγαθές. Εγώ ποτέ δεν πούλησα την ψυχή μου ούτε για ένα δολάριο», υποστηρίζει. Οι πρώην συνοδοιπόροι του δεν ασχολούνται με τις δηλώσεις του και το μόνο που τονίζουν είναι ότι «τώρα μπορούμε να αποδείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να παίξουμε μουσική». Μάρτυράς τους ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis που παρακολούθησε τον Μάρτιο τις εμφανίσεις τους στο Λονδίνο μαζί με τους Μπόμπι Γκιλέσπι, Πολ Γουέλερ και άλλους Βρετανούς θρύλους.