Ολυμπιακός: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με Μεντιλίμπαρ μέχρι το 2027

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παραμονή του Βάσκου τεχνικού στον Πειραιά για έναν ακόμη χρόνο.

Το συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό έληγε στο τέλος της σεζόν, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεκινήσει εδώ και μέρες τις συζητήσεις με την πλευρά του έμπειρου προπονητή για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Πλέον, οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με τον 64χρονο τεχνικό, ο οποίος θα παραμείνει στην ομάδα για έναν ακόμη χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2027.