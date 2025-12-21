Αγροτικό μπλόκο Νίκαιας: Σήμερα η γενική συνέλευση για τις επόμενες κινήσεις

Στο μπλόκο της Νίκαιας, κοντά στη Λάρισα, αναμένεται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι η συνέλευση των αγροτών, μετά από 22 συνεχόμενες ημέρες κινητοποιήσεων. Στόχος τους είναι να καθορίσουν τα επόμενα βήματα των δράσεών τους, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά της εθνικής οδού, συνεχίζοντας να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Μία από τις προτάσεις που αναμένεται να συζητηθεί είναι η αυριανή συμβολική κινητοποίηση με τρακτέρ προς τις σήραγγες των Τεμπών, όπου θα επιτρέπεται η διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, αλλά όχι φορτηγών. Η διάρκεια της δράσης θα καθοριστεί από τη γενική συνέλευση, με εκτιμώμενη διάρκεια περίπου τέσσερις έως πέντε ώρες, από το μεσημέρι έως νωρίς το απόγευμα.

Οι αγρότες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, καθώς θεωρούν τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ασαφείς και γενικόλογες. Τονίζουν ότι θα προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο μόνο όταν υπάρξουν σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις επί των αιτημάτων τους.

Στα Μάλγαρα, η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή για 20η ημέρα, με τα τρακτέρ των αγροτών να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Γίνονται ήδη διαβουλεύσεις μεταξύ αγροτών και αστυνομίας για το ασφαλές άνοιγμα της οδού την Τρίτη. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θεωρείται πιο εύκολο να αποκατασταθεί, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα ενδέχεται να παραμείνει κλειστό αν δεν διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας, καθώς απαιτείται η απομάκρυνση παραπηγμάτων, η αναδιάταξη των τρακτέρ και η απομάκρυνση καντίνας.

Παράλληλα, σήμερα από τις 12:00 έως τις 15:00 θα ανοίξουν προσωρινά τα διόδια Ωραιοκάστρου. Αγρότες από το Δερβένι και τη Χαλκηδόνα θα διανείμουν προϊόντα από τον Λαγκαδά, ενώ στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τα αιτήματα σε σωματεία, συλλόγους γονέων και φοιτητές.

Το ρεύμα προς τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό και την επόμενη εβδομάδα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διασφαλίζουν την κυκλοφορία μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών.