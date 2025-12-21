Λάρισα: Όχημα άρπαξε φωτιά εν κινήσει - Σώος ο οδηγός

Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα

Έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε σήμερα το πρωί της Κυριακής γύρω στις 11.30 π.μ. όταν σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο εκδηλώθηκε φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες στην Παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης στο ύψος του «ΣΟΥΚΟΥ» όταν το όχημα που διερχόταν στο ρεύμα προς Λάρισα «λαμπάδιασε».

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, οι πυροσβέστες κατάφεραν να σβήσουν την φωτιά, ωστόσο κάηκε ο κινητήρας του αυτοκίνητου καθώς και μέρος της καμπίνας.

Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.