Φωτιά σε βιομηχανία στο Ρέντη
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε βιομηχανία στην οδό Γούναρη του Δήμου Αγίου Ιωάννου Ρέντη.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με 5 οχήματα και 15 πυροσβέστες.
Η φωτιά ξέσπασε σε αύλειο χώρο και δεν απειλούνται κατοικίες.
