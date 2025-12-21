Πράξεις που εμπνέουν…

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης αλλά και συλλογικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η καθιερωμένη φιλανθρωπική εκδήλωση της Παννελήνιας Ένωσης Πληρωμάτων (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός κοινωνικής προσφοράς και έμπνευσης. Η εκδήλωση, που γεννήθηκε από το όραμα του Προέδρου Γιώργου Βάλλη, και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, φιλοξενήθηκε στην ταβέρνα «Κρητικός» στο Κερατσίνι και είχε ως βασικό στόχο την έμπρακτη στήριξη περισσότερων από 500 οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Εκατοντάδες πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το παρών, προσφέροντας τρόφιμα, δωροεπιταγές, οικονομική ενίσχυση, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινη παρουσία, χαμόγελο και ζεστασιά. Άνθρωποι απλοί, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, στάθηκαν υπομονετικά στη σειρά, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη παραμένει ζωντανή και ισχυρή, ακόμη και σε περιόδους γενικευμένης κοινωνικής και οικονομικής πίεσης. Η φιλανθρωπική διάσταση της εκδήλωσης αποτέλεσε τον πυρήνα της, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής ευθύνης και της έμπρακτης στήριξης προς τον συνάνθρωπο.

Ακολούθησε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή βράβευσης ανθρώπων που, με τις πράξεις τους, ξεχώρισαν για το ήθος, την αυτοθυσία και τη θετική τους επίδραση στο κοινωνικό σύνολο. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, επαγγελμάτων και κοινωνικών διαδρομών, οι οποίοι όμως συναντώνται στο ίδιο σημείο: στην επιλογή να παραμένουν Άνθρωποι, με το «Α» κεφαλαίο.

Μεταξύ των τιμώμενων προσώπων βραβεύτηκε ο Γιάννης Δαμιανός, ως σύμβολο δύναμης ψυχής και ελπίδας, για τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε μια σκληρή προσωπική δοκιμασία σε μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, προπονητής κολύμβησης, τιμήθηκε για την ανιδιοτελή αθλητική και κοινωνική του προσφορά και για την προσπάθειά του να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα ασφάλειας στις ακτές. Ιδιαίτερη μνεία αποδόθηκε στον Σπύρο Πετράτο, γνωστό ως «Κουρέα των Αστέγων», για τη διαρκή και αθόρυβη εθελοντική του δράση υπέρ των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, καθώς και στον Δημήτριο Κυπαρισσόπουλο, κορυφαίο Έλληνα θωρακοχειρουργό, για τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική του πορεία και το ήθος που συνοδεύει το έργο του.

Ο αθλητής Παναγιώτης Καραΐσκος βραβεύτηκε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του επιτυχίες αλλά και για τη διαδρομή προσωπικής υπέρβασης που τον καθιστά σύμβολο επιμονής και ελπίδας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τιμητική διάκριση στους πιλότους των Canadair, για την αυτοθυσία και την καθοριστική συμβολή τους στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Κερατέα, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τους στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών. Ο νεαρός Νίκος Παππάς τιμήθηκε για τη διεθνή αθλητική του διάκριση, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά, ενώ ο ναυαγοσώστης Ιωσήφ Σφακιωτάκης βραβεύτηκε για τη σωτήρια παρέμβασή του και τη συνολική προσφορά της ομάδας του με μηδενικά περιστατικά πνιγμών στην περιοχή ευθύνης της.

Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. τίμησε επίσης τον Λάμπρο Χρήστο Ανδρεαδάκη για το παράδειγμα καθημερινής αξιοπρέπειας και επιμονής, τον ιατρό Δημήτρη Ανυφαντάκη για την αυταπάρνηση και τη σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και τη Μαριάντα Ζαμαντζά για τις πολυάριθμες αθλητικές της διακρίσεις. Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν και σε ανθρώπους που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων του ναυτικού κόσμου, καθώς και σε δημοσιογράφους που με το έργο τους ανέδειξαν τη σημασία της ναυτιλίας και των ανθρώπων της.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αναφορά στον μαθητή Ιωάννη Παπαθανασίου, ο οποίος με τη στάση και το ήθος του υπενθύμισε σε όλους ότι τα ιδανικά, η πίστη και η αγάπη για τις αξίες παραμένουν ζωντανά και δυνατά μέσα στη νέα γενιά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και συλλογικής υπερηφάνειας, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και το ανθρώπινο ήθος εξακολουθούν να αποτελούν τον ισχυρότερο συνεκτικό ιστό της κοινωνίας μας. Η Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., πιστή στο όραμά της, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον άνθρωπο, αναδεικνύοντας παραδείγματα ζωής που εμπνέουν, ενώνουν και υπενθυμίζουν πως, ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές, η ελπίδα γεννιέται μέσα από τις πράξεις.