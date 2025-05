Φεστιβάλ Καννών: Αυλαία με τον Λεονάρντο ντι Κάπριο και τον τιμώμενο Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να απονέμει τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανοίγει η αυλαία σήμερα Τρίτη για το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Ο Ντε Νίρο είναι το κεντρικό πρόσωπο της φετινής διοργάνωσης και εκτός από τη βράβευσή του για την προσφορά του στον κινηματογράφο, ο Αμερικανός πρωταγωνιστής θα δώσει και ένα masterclass αύριο Τετάρτη σε λίγους και εκλεκτούς που θα καταφέρουν να βρουν μια πρόσκληση.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν βρεθεί μαζί στο ίδιο πλατό για πρώτη φορά το 1993 στην ταινία «Αγεφύρωτες σχέσεις» του Μάικλ Κέιτον-Τζόουνς, ενώ πιο πρόσφατα τους είδαμε στους «Δολοφόνους του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε, ταινία που είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών πριν από δύο χρόνια.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο υπήρξε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ το 2011, ενώ ο «Ταξιτζής» είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα το 1976. Το Φεστιβάλ με ανακοίνωσή του τονίζει ότι «υπάρχουν πρόσωπα που εκπροσωπούν την έβδομη τέχνη και ατάκες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στους σινεφίλ. Ο Ρόμπερτο Ντε Νίρο είναι θρύλος του σινεμά με τις “εσωτερικές” του ερμηνείες που εκφράζονται με ένα ευγενικό χαμόγελο ή ένα σκληρό βλέμμα». Ο ίδιος δηλώνει ότι «έχω τόσο έντονα συναισθήματα για το Φεστιβάλ. Ειδικά τώρα που υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στον κόσμο που μας χωρίζουν, οι Κάννες μας φέρνουν κοντά και είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου».

Αμέσως μετά την απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον κορυφαίο ηθοποιό, θα ακολουθήσει η προβολή της ταινίας έναρξης που είναι το «Leave one day» της Αμελί Μπονίν, η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις που ανοίγει το Φεστιβάλ.

Στο διαγωνιστικό του τμήμα συμμετέχουν 22 ταινίες και αυτές που ξεχωρίζουν είναι εκείνες των Λιν Ράμσεϊ (Die, my love) με την Τζένιφερ Λόρενς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, Αρι Αστερ (Eddington) με τους Εμα Στόουν, Γιοακίν Φίνιξ και Πέδρο Πασκάλ, Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ (Nouvelle Vague) για τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας του Ζαν - Λικ Γκοντάρ, Γουες Αντερσον (The Phoenician Scheme) με τους Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τομ Χανκς, Σκάρλετ Γιοχάνσον, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αδελφών Νταρντέν (Young mothers), Κέλι Ράιχαρντ (The mastermind) με τους Τζος Ο’ Κόνορ, Αλάνα Χάιμ κ.α.

Ασφαλώς και το μεγάλο γεγονός είναι η αυριανή (Τετάρτη) άφιξη του Τομ Κρουζ στο κόκκινο χαλί των Καννών για την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Επικίνδυνη αποστολή: Η έσχατη τιμωρία». Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανός σταρ επισκέπτεται τις Κάννες μετά τον «Μακρινό ορίζοντα» του 1992 και το «Top Gun: Maverick» του 2022. Η ταινία στη συνέχεια θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 22 Μαΐου.

Επίσης εκτός διαγωνιστικού, η Κρίστεν Στιούαρτ παρουσιάζει την πρώτη μεγάλου μήκους σκηνοθεσία της, το «The chronology of water», ενώ το ίδιο θα κάνει και η Σκάρλετ Γιοχάνσον με την πρεμιέρα του σκηνοθετικού της ντεμπούτου, «Eleanor the Great». Εκτός διαγωνιστικού θα προβληθεί και η νέα ταινία του Σπάικ Λι, «Highest 2 Lowest» με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, τον Τζέφρι Ράιτ και τον A$AP Rocky.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι η Ζιλιέτ Μπινός.