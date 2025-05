Ο τζαζ πιανίστας Tigran Hamasyan εμφανίζεται ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών

(c) Vahan Stepanyan

Ο Tigran Hamasyan, ένας από τους σπουδαιότερους τζαζ πιανίστες και συνθέτες της γενιάς του, που συνδυάζει τον αυτοσχεδιασμό και τα σύγχρονα δυτικά μουσικά ρεύματα με την πλούσια παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του, της Αρμενίας, έρχεται στη Μονή Λαζαριστών, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου, για να παρουσιάσει ζωντανά το “The Bird Of A Thousand Voices (concert version)”.

Το 2024, ο Hamasyan συνέθεσε το σπουδαιότερο έργο του, μέχρι τώρα, εμπνευσμένο από ένα παραδοσιακό αρμενικό παραμύθι με τον ίδιο τίτλο: Το Πουλί με τις Χίλιες Φωνές, ή Hazaran Blbul στα αρμενικά.

Η πρωτότυπη ιστορία του Hazaran Blbul έχει μεταδοθεί προφορικά μέσα στους αιώνες και τις διαφορετικές κουλτούρες. Το μυστικιστικό πουλί με τις χίλιες φωνές αποτελεί μια υπέροχη μεταφορά για την εποχή μας: έναν κόσμο που αναζητά σύνδεση και αρμονία, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με οικολογικές, ψυχολογικές και πνευματικές κρίσεις.

Το έργο “The Bird Of A Thousand Voices” παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2024, στο Holland Festival, ως μουσικοθεατρική παράσταση, συνδυάζοντας φωτιστικές εγκαταστάσεις, παιχνίδια σκιών, προγραμματισμένες ψηφιακές φωνές, ζωντανή μουσική και δίγλωσσο (αρμενικό-αγγλικό) λιμπρέτο, σε σκηνοθεσία του Ruben Van Leer.

Ο Tigran Hamasyan περιοδεύει σε όλο τον κόσμο με την συναυλιακή εκδοχή της παράστασης, παρουσιάζοντας αποκλειστικά τις μουσικές συνθέσεις του έργου “The Bird Of A Thousand Voices”.

Συντελεστές:

Tigran Hamasyan, Marc Karapetian & Arman Mnatsakanyan

https://www.tigranhamasyan.com

Info:

Tigran Hamasyan

Δευτέρα 7 Ιουλίου

Μονή Λαζαριστών

https://www.monilazariston.gr/

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.30

Ώρα Έναρξης: 21.30

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 33€

Ταμείο: 38€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tigran-hamasyan/

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

TIGRAN HAMASYAN BIO

Ο Tigran Hamasyan θεωρείται ένας από τους πιο αξιοσημείωτους και ξεχωριστούς πιανίστες/συνθέτες της γενιάς του, συνδυάζοντας την τζαζ με το ροκ. Ως βιρτουόζος του πιάνου με μοναδική αίσθηση του ρυθμού, ο Hamasyan συγχωνεύει αβίαστα την ισχυρή τζαζ αυτοσχεδιαστική δεξιοτεχνία και το προοδευτικό ροκ με τη βαθιά παραδοσιακή μουσική της Αρμενίας, της πατρίδας του.

Γεννημένος στο Γκιουμρί της Αρμενίας το 1987, ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι από το οικογενειακό του περιβάλλον, όπου εκτέθηκε σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών. Άρχισε να παίζει πιάνο στην ηλικία των τριών ετών, ενώ μέχρι τα έντεκά του συμμετείχε ήδη σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς. Το 2003 κέρδισε τον διαγωνισμό πιάνου του Montreux Jazz Festival και ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία 17 ετών, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, "World Passion". Την επόμενη χρονιά, κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό πιάνου Thelonious Monk, έναν από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς τζαζ παγκοσμίως.

Ακολούθησαν τα άλμπουμ "New Era", "Red Hail", "A Fable" – για το οποίο τιμήθηκε με το Victoires de la Musique (το γαλλικό αντίστοιχο των Grammy Awards) – καθώς και τα "Shadow Theater" και "Luys i Luso", το οποίο ηχογραφήθηκε με τη Χορωδία Δωματίου του Κρατικού Ωδείου του Ερεβάν και εστιάζει στην αρμενική ιερή μουσική, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα από τον 5ο έως τον 20ό αιώνα.

Το "Mockroot" (2015), το ντεμπούτο του Tigran Hamasyan στη δισκογραφική Nonesuch, του χάρισε το Echo Jazz Award στην κατηγορία Διεθνής Πιανίστας της Χρονιάς. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε για την ίδια εταιρεία τα άλμπουμ "An Ancient Observer" (2017), το συνοδευτικό EP "For Gyumri" (2018), το "Revisiting the Film" (2021) και πιο πρόσφατα το "StandArt" (2022).

Το 2021, τιμήθηκε με το Deutscher Jazzpreis στην κατηγορία Διεθνές Πιάνο/Πλήκτρα. Ο Hamasyan έχει κυκλοφορήσει δίσκους από δισκογραφικές όπως οι Plus Loins (Γαλλία), Universal France, Nonesuch και ECM.

Τον Αύγουστο του 2024, κυκλοφόρησε το νέο του conceptual album, "The Bird of a Thousand Voices", από τη Naïve/Believe, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του στη συγκεκριμένη δισκογραφική. Ο Hamasyan συνέθεσε, ενορχήστρωσε και διαμόρφωσε αυτό το πολυαναμενόμενο έργο, στο οποίο η παραδοσιακή λαϊκή μουσική συνδυάζεται με ροκ επιρροές. Το διπλό άλμπουμ αντλεί έμπνευση από ένα αρχαίο αρμενικό παραμύθι, στο οποίο ένας ήρωας ταξιδεύει σε άγνωστες διαστάσεις αναζητώντας ένα μυθικό πουλί, του οποίου τα χίλια διαφορετικά τραγούδια θα αφυπνίσουν τον κόσμο και θα φέρουν ξανά την αρμονία.

Η διαδραστική μουσικοθεατρική παράσταση "The Bird of a Thousand Voices", που συνδυάζει φωτιστικές εγκαταστάσεις, παιχνίδια σκιών, προγραμματισμένες ψηφιακές φωνές, ζωντανή μουσική και δίγλωσσο (αρμενικό-αγγλικό) λιμπρέτο, έκανε πρεμιέρα στο Holland Festival τον Ιούνιο του 2024.

Πέρα από τα βραβεία και την αναγνώριση από τους κριτικούς, ο Hamasyan έχει αποκτήσει αφοσιωμένο κοινό παγκοσμίως, καθώς και εγκωμιαστικά σχόλια από θρυλικούς μουσικούς, όπως ο Herbie Hancock, Brad Mehldau και ο αείμνηστος Chick Corea.

Όπως ανέφερε το NPR: "Με εκπληκτικούς συνδυασμούς τζαζ, μινιμαλισμού, ηλεκτρονικής μουσικής, παραδοσιακής φολκ και τραγουδοποιίας. Ο Hamasyan και οι συνεργάτες του διασχίζουν μουσικά τοπία γεμάτα δυναμικά grooves, αέρινες φωνές, κρυστάλλινο πιανιστικό παίξιμο και αρχαίες μελωδίες. Δεν θα ακούσετε τίποτα άλλο σαν αυτό."