Oasis και Black Sabbath σε ιστορικές συναυλίες τα επόμενα 24ωρα

«Απλά θα ανέβουμε στη σκηνή και θα παίξουμε. Δεν είμαστε τσίρκο, δεν πρόκειται να μας εκτοξεύσουν από κανένα κανόνι, δεν κάνουμε επίδειξη», λέει ο Λίαμ Γκάλαχερ ενόψει της αυριανής (Παρασκευή) εμφάνισης των Oasis στο Κάρντιφ, της πρώτης συναυλίας που τα αδέλφια Γκάλαχερ θα δώσουν μαζί μετά από παύση 16 ετών. Ο ξένος και ιδιαίτερα ο βρετανικός Τύπος, βρίθει δημοσιευμάτων για την αυριανή εκκίνηση της παγκόσμιας περιοδείας τους και όλοι περιμένουν να δουν για πόσο καιρό (ώρες, μέρες, εβδομάδες;) ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ θα συγκρατηθούν και δεν θα αρχίσουν να εκτοξεύουν βρισιές και αντικείμενα ο ένας στον άλλο όπως τον παλιό «καλό» καιρό που οι Oasis κινδύνευαν περισσότερο από τους τσακωμούς τους παρά από την έλλειψη έμπνευσης.

Εννοείται πως ολόκληρη η βρετανική περιοδεία τους είναι sold out με τους θαυμαστές τους να μην πτοούνται από τη δυναμική τιμολόγηση των εισιτηρίων που εκτόξευσαν τις τιμές τους σε δυσθεώρητα ύψη. Την Παρασκευή και το Σάββατο 4 και 5 Ιουλίου οι Oasis παίζουν στο Κάρντιφ και μετά, από τις 11 έως τις 20 Ιουλίου, ακολουθούν πέντε εμφανίσεις «εντός έδρας» στο Heaton Park του Μάντσεστερ. Στη συνέχεια, από τις 25 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, τους περιμένει το Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο για πέντε εμφανίσεις και αργότερα οι θαυμαστές τους θα τους απολαύσουν στο Εδιμβούργο (8-9 και 12/8) και το Δουβλίνο (16-17/8). Τέλη Αυγούστου η περιοδεία συνεχίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στις 27 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στο Γουέμπλεϊ για δύο ακόμα βραδιές. Τον Οκτώβριο θα ταξιδέψουν στη Σεούλ και το Τόκιο και το Νοέμβριο (31/10-8/11) θα παίξουν στην Αυστραλία, το Μπουένος Αϊρες, το Σαντιάγο της Χιλής και το Σάο Πάολο.

Αύριο στο Κάρντιφ τη βραδιά ανοίγει ο σπουδαίος Ρίτσαρντ Ασκροφτ και οι Cast.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές τους που πρόλαβαν τα «μαγικά χαρτάκια» είναι έτοιμοι και το ίδιο ελπίζουν και για τους αδελφούς Γκάλαχερ. Όσον αφορά στα τραγούδια που οι Oasis έχουν επιλέξει για αυτή την ιστορική περιοδεία, οι επιθυμίες και οι παραγγελιές δεν έχουν τέλος ασφαλώς. Ο Alexis Petridis του Guardian θέλει να ακούσει τα «Acquiesce», «Rock ‘n’ roll star», «Morning glory», «Supersonic», «Cigarettes and alcohol», «Stand by me», «Slide away», «Live forever», «Wonderwall», «Don’t look back in anger» και κλείσιμο με «Champagne supernova». Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν κάποιο από αυτά τα σημαδιακά τους τραγούδια δεν ακουστεί σε αυτές τις συναυλίες.

Ο τελευταίος ασπασμός

Ένα ακόμα συγκρότημα θρύλος που κάνει επανασύνδεση στη σκηνή είναι οι Black Sabbath. Οι πατέρες του heavy metal εμφανίζονται, μετά από 20 χρόνια, με την αυθεντική τους σύνθεση στη γενέτειρά τους το Μπέρμιγχαμ το Σάββατο 5 Ιουλίου σε μια βραδιά γιορτή και οριστικού (;) αποχαιρετισμού με τίτλο «Back to the beginning» και με τη συμμετοχή και άλλων σπουδαίων συγκροτημάτων. Στη ίδια σκηνή θα βρεθούν οι Metallica, οι Slayer, οι Pantera, οι Gojira, οι Alice in Chains, οι Lamb of God, οι Anthrax, οι Mastodon οι Rival Sons και πολλοί άλλοι οι οποίοι έχουν ήδη καταφτάσει στο Μπέρμιγχαμ για να τιμήσουν τον Οζι, τον Τόνι Αϊόμι και την παρέα τους.

Τραγούδια που επηρέασαν γενιές μουσικών όπως τα «War pigs», «Paranoid», «Iron man», «Sweet leaf», «Fairies wear boots», «Sabbath bloody Sabbath», «The wizard», «Children of the grave» κ.α. δεν θα λείψουν ασφαλώς από το setlist. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει φυσικά ο Οζι καθώς η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του δημιουργεί ανησυχίες σε όλη τη μέταλ κοινότητα και τους κατόχους των εισιτηρίων της sold out συναυλίας των Black Sabbath. Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οζι θα κάθεται σε μια μεγάλη μαύρη πολυθρόνα, διακοσμημένη με κρανία και νυχτερίδες, όπως αυτή που χρησιμοποίησε στην ένταξή του στο Rock ‘n’ Roll Hall of Fame πέρυσι, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι θα ερμηνεύσει ελάχιστα τραγούδια πριν εγκαταλείψει τη σκηνή. Το σίγουρο είναι ότι αυτή θα είναι η τελευταία του συναυλία, όπως διαβεβαιώνει η σύζυγός του, Σάρον. «Ξέρεις πότε θα αποσυρθώ; Όταν ακούσω τα καρφιά να ασφαλίζουν το φέρετρό μου. Ακόμα και τότε όμως θα βγω για ένα ανκόρ», έλεγε πριν από λίγα χρόνια σε ένα ντοκιμαντέρ ο «madman» του heavy metal.