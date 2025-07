Fantastic Negrito: Επιστρέφει για μια ηλεκτρισμένη blues εμφάνιση

Ο μοναδικός Fantastic Negrito επιστρέφει στην Ελλάδα, την Τρίτη 22 Ιουλίου, στο Θέατρο Δόρα Στράτου, για μια ηλεκτρισμένη blues συναυλία που θα λικνίσει σώμα και πνεύμα.

Η ιστορία του Fantastic Negrito (Xavier Amin Dphrepaulezz) είναι ένα αληθινό παράδειγμα της ανθεκτικότητας και της μεταμορφωτικής δύναμης της μουσικής. Η ζωή του έχει ειπωθεί πολλές φορές – η ανατροφή του σε ένα αυστηρό μουσουλμανικό περιβάλλον, το αποτυχημένο συμβόλαιο με μεγάλη δισκογραφική, το σχεδόν μοιραίο αυτοκινητιστικό ατύχημα που άφησε μόνιμα τραυματισμένο το χέρι που παίζει την κιθάρα του – καθώς και η εντυπωσιακή του επιστροφή το 2015, όταν κέρδισε τον πρώτο διαγωνισμό NPR Tiny Desk Contest.

Έκτοτε, έχει κερδίσει τρία βραβεία GRAMMY® στην κατηγορία "Best Contemporary Blues Album" και έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως οι Sturgill Simpson, Chris Cornell και Bruce Springsteen. Στο στούντιο έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Sting, E-40 και οι Tank and The Bangas, ενώ έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο, εμφανιζόμενος σε φεστιβάλ όπως τα Lollapalooza, Glastonbury, Newport Folk και WOMAD. Παράλληλα, ίδρυσε την Revolution Plantation, μια αστική φάρμα αφιερωμένη στην εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων.

Απρόβλεπτες εναλλαγές

Τον Οκτώβριο του 2024 κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο του άλμπουμ, μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας, Storefront Records. Το "Son of a Broken Man" αναδεικνύει το μοναδικό του ύφος, από δυναμικά κιθαριστικά riffs μέχρι εκφραστικές μπαλάντες, με τις απρόβλεπτες εναλλαγές που έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν του. Πρόκειται για μία από τις πιο προσωπικές του δουλειές μέχρι σήμερα, καθώς εξερευνά θέματα οικογένειας, εξαπάτησης αλλά και την ανθρώπινη τάση να κρύβουμε τον πραγματικό μας εαυτό, βυθιζόμενος, παράλληλα, στο διαχρονικό αγώνα μεταξύ πατέρα και γιου.

Το 2025 σηματοδοτεί τη 10η επέτειο από τη νίκη του Fantastic Negrito στον εναρκτήριο διαγωνισμό NPR Tiny Desk Contest και την μεγάλη επιστροφή του στα μουσικά δρώμενα.

https://www.fantasticnegrito.com

Info:

Fantastic Negrito - Φ hill Sessions

Τρίτη 22 Ιουλίου

Θέατρο Δόρα Στράτου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 28€

Ταμείο: 32€

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/fantastic-negrito-f-hill-sessions

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο Δόρα Στράτου - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑΜΕΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).