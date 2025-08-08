Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

Γυρίσματα ξεκινά στην Αγγλία και το Χονγκ Κονγκ, τον προσεχή Σεπτέμβριο το ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» και στο ρόλο του κακού που μονομάχησε με τον Κριστόφ Λαμπέρ στην πρωτότυπη ταινία του 1986, θα απολαύσουμε τον Ντέιβ Μποτίστα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός ηθοποιός αναμένεται άμεσα να υπογράψει τη συμμετοχή του στην ταινία, πίσω από τους Χένρι Καβίλ και Ράσελ Κρόου. Οι δύο τελευταίοι θα διαδεχθούν τους Κριστόφ Λαμπέρ και Σον Κόνερι στους δημοφιλείς ρόλους του Κόνορ ΜακΚλάουντ και του Ραμίρεζ αντίστοιχα. Ο Μποτίστα θα διαδεχθεί τον Κλάνσι Μπράουν στο ρόλο του Κούργκαν.

Για τον Ντέιβ Μποτίστα ολοκληρώνεται ένας κύκλος με αυτό τον ρόλο καθώς τον διεκδίκησε και το 2015, όταν ο σκηνοθέτης Σέντρικ Νίκολας - Τρόγιαν επιχείρησε να γυρίσει το ριμέικ, χωρίς επιτυχία.

Τώρα, την ταινία σκηνοθετεί ο Τσαντ Σταχέλσκι για λογαριασμό του Amazon. Ο Ντέιβ Μποτίστα δεν είναι άγνωστος στην ψηφιακή πλατφόρμα καθώς στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει στις δύο action κωμωδίες, «My spy», ενώ στο post - production βρίσκεται η ταινία «The wrecking crew» με τον Τζέισον Μόμοα. Επιπλέον, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ του «The Roadhouse».