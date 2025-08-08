Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

Ο Ντέιβ Μποτίστα διαδέχεται τον Κλάνσι Μπράουν στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος»

Newsbomb

Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

Ο Ντέιβ Μποτίστα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Γυρίσματα ξεκινά στην Αγγλία και το Χονγκ Κονγκ, τον προσεχή Σεπτέμβριο το ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» και στο ρόλο του κακού που μονομάχησε με τον Κριστόφ Λαμπέρ στην πρωτότυπη ταινία του 1986, θα απολαύσουμε τον Ντέιβ Μποτίστα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γνωστός ηθοποιός αναμένεται άμεσα να υπογράψει τη συμμετοχή του στην ταινία, πίσω από τους Χένρι Καβίλ και Ράσελ Κρόου. Οι δύο τελευταίοι θα διαδεχθούν τους Κριστόφ Λαμπέρ και Σον Κόνερι στους δημοφιλείς ρόλους του Κόνορ ΜακΚλάουντ και του Ραμίρεζ αντίστοιχα. Ο Μποτίστα θα διαδεχθεί τον Κλάνσι Μπράουν στο ρόλο του Κούργκαν.

Για τον Ντέιβ Μποτίστα ολοκληρώνεται ένας κύκλος με αυτό τον ρόλο καθώς τον διεκδίκησε και το 2015, όταν ο σκηνοθέτης Σέντρικ Νίκολας - Τρόγιαν επιχείρησε να γυρίσει το ριμέικ, χωρίς επιτυχία.

Τώρα, την ταινία σκηνοθετεί ο Τσαντ Σταχέλσκι για λογαριασμό του Amazon. Ο Ντέιβ Μποτίστα δεν είναι άγνωστος στην ψηφιακή πλατφόρμα καθώς στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει στις δύο action κωμωδίες, «My spy», ενώ στο post - production βρίσκεται η ταινία «The wrecking crew» με τον Τζέισον Μόμοα. Επιπλέον, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ του «The Roadhouse».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Γιόκιτς και Μίσιτς η Σερβία στο φιλικό με την Ελλάδα - Πού θα το δείτε

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

12:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ντέιβ Μποτίστα: Πρωταγωνιστεί στο ριμέικ του «Χάιλαντερ ο αθάνατος» με Ράσελ Κρόου και Χένρι Καβίλ

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πρωινή ενημέρωση, Καραβάτου και ΠΑΟΚ ψήφισε το κοινό

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ: Χρυσή Ολυμπιονίκης επιτέθηκε στον σύντροφό της - Δείτε βίντεο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45LIFESTYLE

Jack Nicholson: Συνελήφθη ο εγγονός του για επίθεση σε γυναίκα στο Λος Άντζελες

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μήνας από την εφαρμογή της αναστολής ασύλου: Σε 30 μέρες 913 παράνομοι μετανάστες όταν σε μία εβδομάδα είχαν μπει 2.711

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυλαία για το Sex and the City: Το σπαρακτικό «αντίο» της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στην Κάρι Μπράντσο

11:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό του Ολυμπιακού και το πρώτο ματς του Βαγιαννίδη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της που μοιράστηκε στο Instagram

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρισόν Χολμς: Ένας σέντερ «δυναμίτης» που έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κυριαρχήσει στην EuroLeague!

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στον δρόμο Χανίων - Αεροδρομίου: Τέσσερις τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:47ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Πώς έφυγε απροσδόκητα η κόρη του πρώην πρωθυπουργού – 50 λεπτά πάλευαν οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό»

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου έως τη 01:00 του Σαββάτου – Νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: «Δεν είναι όλα πολιτική, δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο νοσοκομείο «Σωτηρία» – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε φωτογραφίες/βίντεο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λένα Σαμαρά: Πανελλήνια συγκίνηση για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού – Όλα τα μηνύματα συμπαράστασης

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: «Οδύσσεια» για τους επιβάτες στα λιμάνια - Πότε ξεκινούν τα δρομολόγια

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα «ανάσα» για συνταξιούχους: Τι περιέχει το πακέτο της ΔΕΘ για τις συντάξεις

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Αρίνα Σαμπαλένκα: Η τόπλες φωτογραφίας της που «έριξε» το Ιnstgram μετά την πικρή ήττα στο Wimbledon

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αργολίδα - Στη μάχη και εναέρια μέσα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιατί «έφαγε πόρτα» σε γνωστό οίκο μόδας στην Τουρκία - Η απίστευτη αντίδρασή της

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη χώρα: Ριπές 108 χλμ/ώρα στην Πεντέλη - Πού φυσάει περισσότερο - Αναλυτικός χάρτης

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει τελικά η χωριάτικη σαλάτα;

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Καίει κοντά σε σπίτια, ήχησε το «112» για εκκένωση οικισμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ