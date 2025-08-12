Cavo Paradiso: Τριάντα χρόνια clubbing σε ένα ντοκιμαντέρ

Το Cavo Paradiso με χαρά ανακοινώνει την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ CAVO PARADISO - 30 YEARS OF HISTORY για τα 30 + χρόνια λειτουργίας του. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 20:30, στο θερινό κινηματογράφο Cine Manto, στην καρδιά της πόλης της Μυκόνου.

To ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Αντώνη Θεοχάρη Κιούκα, εμβαθύνει στην πλούσια ιστορία του club, από το ταπεινό του ξεκίνημα μέχρι την σημερινή παγκόσμια αποδοχή του ως super club, η οποία έχει επιτευχθεί χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων όσων ασχολούνται με το club τις τελευταίες 3 δεκαετίες.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η παραγωγή αυτού του μοναδικού ντοκιμαντέρ χρειάστηκε 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί και μας προσέφερε ένα ταξίδι ανακάλυψης και αμέτρητων αναμνήσεων, όπως αφηγούνται οι ιδιοκτήτες, οι διοργανωτές, οι συνεργάτες και οι διεθνείς super star djs.

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε σε αυτήν την εκδήλωση. Για όλους όσους δεν θα βρίσκονται στη Μύκονο για την παγκόσμια πρεμιέρα, μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε σύντομα την ημερομηνία της ψηφιακής κυκλοφορίας», σημειώνουν οι συντελεστές της ταινίας.

info

CAVO PARADISO - 30 YEARS OF HISTORY, 55'

Directed by Andonis Theocharis Kioukas

Special Guest David Morales

Script Stathis Lazarides

Executive Producer Giorgos Remvaltados

Editing Giorgos Remvaltados. Andonis Theocharis Kioukas

Assistant Director Tzortzi Mavrou

Narration Randolph Matthews

Στην ταινία εμφανίζονται οι: Nikos Daktylides , Margarita Antonini,

οι Djs:

David Morales • Steve Angello • Benny Benassi • Alesso • Adam Beyer • Nina Kraviz • Deborah De Luca • Dj Snake Snake • Timmy Trumpet • Claptone • Camelphat • Mathame • Afrojack • Nicky Romero • Richie Hawtin • Steve Aoki • Gioli & Assia • Meduza • Sebastian Ingrosso • Ilario Alicante • Dubfire • Joseph Capriati • Armin Van Buuren • John Digweed • Eric Morillo • George Siras • Dj Freespirit • Agent Greg • Heavy G • Fused • Konstantin John (Dino Mfu) • Antonis Dimitriadis (Ad • 10) • Cj Jeff • Mikee • Mark Code • Mapet • Junior Pappa

οι Promoters

Stathis Lazarides • Coolis Kalopetris