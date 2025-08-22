Μεγάλη εκδήλωση για τη «σωτηρία» του Μνημείου της Παπούρας στο Καστέλλι

Δίπλα στο σπουδαίο μινωικό μνημείο έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί το ραντάρ του αεροδρομίου του Καστελλίου

Newsbomb

Μεγάλη εκδήλωση για τη «σωτηρία» του Μνημείου της Παπούρας στο Καστέλλι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, πραγματοποιείται η μεγάλη Εκδήλωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και όλων των φορέων που αγωνίζονται για την σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ενώνει τη φωνή του ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου μινωικού μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.

ekdhlwshpapoyra.jpg

To Newsbomb είχε αναδείξει το ζήτημα με επιτόπιο ρεπορτάζ, από το οποίο προκύπτει μάλιστα η άγνωστη χρήση των Σωρών της μινωικής Κρήτης ως φρυκτωρίες, δηλαδή το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα της ανθρωπότητας!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπορεί η λύση μαθηματικών προβλημάτων να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στην ανθρώπινη σκέψη;

16:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος της άγριας δολοφονίας στον Βόλο, σεσημασμένος ο δράστης

16:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φουλάρει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ – Παραδέχτηκε το ενδιαφέρον ο προπονητής της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: «Παγίδα του Πούτιν» η ανταλλαγή εδαφών στην Ουκρανία - «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Τάφος» του ρωσικού στρατού τα ουκρανικά μέτωπα, περισσότεροι από 124.000 οι νεκροί του πολέμου

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ημέρα μνήμης: 380 εκατ. χριστιανοί υπό καταπίεση παγκοσμίως - Θρησκευτική ελευθερία σε κρίση

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Απατεώνας συνελήφθη έπειτα από πέντε χρόνια αναζήτησης επειδή πέταξε... αποτσίγαρο

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Mega-fire καίει 10 ημέρες την Πορτογαλία: Στάχτη 600.000 στρέμματα, 1.600 πυροσβέστες στη μάχη

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεά 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Ελλάδα

15:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη εκδήλωση για τη «σωτηρία» του Μνημείου της Παπούρας στο Καστέλλι

15:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί εντοπίστηκαν έξι ισπανόφωνοι άνδρες σε αγρόκτημα στο Κολοράντο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Οι... απίθανες παραβάσεις με πατίνι στη Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους ακροβάτες και τους βαρκάρηδες στον Βαρδάρη

15:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Μαρτίνς, χωρίς Γιάρεμτσουκ στην πρεμιέρα με Αστέρα

15:07LIFESTYLE

Pierce Brosnan: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας

15:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Τότε φτάνει στην Αθήνα ο Ρενάτο Σάντσες

15:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 53χρονος μεταμφιεζόταν άλλοτε σε παπά κι άλλοτε σε αστυνομικό για να διαπράττει κλοπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Αυτός είναι ο δολοφόνος της 36χρονης - Τη μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

13:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μαχαίρωσε και κυνήγησε τη σύζυγό του μέχρι τις σκάλες της πολυκατοικίας - Τα πρώτα λόγια της κόρης του ζευγαριού που είδε τη δολοφονία της μητέρας της

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα; Οι καταγγελίες και η απάντηση του Δήμου

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι 95 ετών, έζησε 72 χρόνια -τα 42 φυλακισμένος- στη Νότια Κορέα, θέλει να γυρίσει στη Βόρεια Κορέα για να πεθάνει αλλά δεν τον αφήνουν: Η μοναδική ιστορία του Ahn Hak-sop

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Τάφος» του ρωσικού στρατού τα ουκρανικά μέτωπα, περισσότεροι από 124.000 οι νεκροί του πολέμου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άφαντα χιλιάδες δηλωμένα ζώα – Οι «μεγαλοκτηνοτρόφοι» λένε ότι… τα έφαγαν οι λύκοι

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Πυροβολισμοί με paintball, αποκεφαλισμοί ζώων και φρίκη επί πληρωμή στην πλατφόρμα livestreaming - Οι τρομακτικές εικόνες

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους - Το έσκασε τρέχοντας ο 40χρονος ενώ η κόρη του φώναζε για βοήθεια

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Σωτηρία Μπέλλου: Η αρχόντισσα του ρεμπέτικου που έριξε βιτριόλι στον βασανιστή σύζυγό της

08:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

33χρονος έτρεχε με 198 χλμ./ώρα - Τον σταμάτησαν στα διόδια της Θήβας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ