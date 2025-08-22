Μεγάλη εκδήλωση για τη «σωτηρία» του Μνημείου της Παπούρας στο Καστέλλι
Δίπλα στο σπουδαίο μινωικό μνημείο έχει σχεδιαστεί να κατασκευαστεί το ραντάρ του αεροδρομίου του Καστελλίου
Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 7:00 μ.μ. στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, πραγματοποιείται η μεγάλη Εκδήλωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και όλων των φορέων που αγωνίζονται για την σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων ενώνει τη φωνή του ενάντια στην επιχειρούμενη καταστροφή του σπουδαίου μινωικού μνημείου, απαιτώντας την πραγματική προστασία και ανάδειξη του.
To Newsbomb είχε αναδείξει το ζήτημα με επιτόπιο ρεπορτάζ, από το οποίο προκύπτει μάλιστα η άγνωστη χρήση των Σωρών της μινωικής Κρήτης ως φρυκτωρίες, δηλαδή το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα της ανθρωπότητας!
