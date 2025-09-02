Κιλκίς: Έργα πολιτισμού άνω των 7 εκατ. ευρώ

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη-Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για το Κιλκίς», παρουσία κυβερνητικών στελεχών, αυτοδιοικητικών αρχών και τοπικών φορέων, παρουσίασε τις δράσεις και τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί, την εξαετία 2019-2025.

«Θέλω να επισημάνω», είπε η Λίνα Μενδώνη, «πως αυτή είναι μία μείζονος σημασίας πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, η οποία εξελίσσεται με τη συντονιστική ευθύνη του υφυπουργού Θανάση Κοντογεώργη. Η ίδια διαδικασία οργανώνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους τοπικούς φορείς να συζητήσουν τα προβλήματά τους με τους αρμόδιους Υπουργούς και τα στελέχη του κράτους».

Στο Υπουργείο Πολιτισμού, συντάχθηκε και εφαρμόζεται, ήδη, από το 2019, η «Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας» για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες, για κάθε μία Περιφερειακή Ενότητα. Ο στόχος είναι να προτεραιοποιηθούν τα αναγκαία για κάθε περιοχή έργα και να μελετηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να γίνουν. Η γενική διαπίστωση για το Κιλκίς δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική, καθώς τα πράγματα στον Πολιτισμό είχαν μείνει αρκετά πίσω. Έτσι, το ΥΠΠΟ ήδη από το 2019, έθεσε ως προτεραιότητα για το Κιλκίς, την ένταξη του στους αναδυόμενους πολιτιστικούς, και επομένως, τουριστικούς προορισμούς.

Συνολική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου

«Γι' αυτό το λόγο, είπε η Υπουργός Πολιτισμού, θέσαμε ως προτεραιότητα την συνολική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κιλκίς. Γνωρίζουμε από χιλιάδες μελέτες, αλλά και από την πολιτιστική πραγματικότητα, ότι ένα μουσείο λειτουργεί ως πόλος ενδιαφέροντος και γύρω από αυτόν αναπτύσσονται όχι μόνο πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και άλλες σε επιμέρους τομείς και εξωτερικές οικονομίες που συγκοινωνούν άμεσα με τον πολιτισμό, προωθώντας την ανάπτυξη».

Το Υπουργείο Πολιτισμού ενέταξε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης την αναβάθμιση του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου του Κιλκίς, με προϋπολογισμό περίπου 2.500.000 ευρώ, και ακολούθησε χρηματοδότηση 1.000.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2021-2027, για την επανέκθεση των Συλλογών του. Τέλος, με εθνικούς πόρους προχωρεί εντατικά, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, η ωρίμανση των μελετών της επέκτασης του Μουσείου σε όμορο οικόπεδο που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του βυζαντινού Γυναικόκαστρου, των ταφικών τύμβων στην Παιονία, της αρχαίας Ευρωπού και του Παλατιανού προχωρούν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ, από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Ένα πολύ σημαντικό έργο που ολοκλήρωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς είναι αυτό των ψηφιακών πολιτιστικών διαδρομών προϋπολογισμού σχεδόν 500.000 ευρώ. Σήμερα, αυτός που θέλει να επισκεφθεί το Κιλκίς μπορεί να οργανώσει το ταξίδι του, περιηγούμενος ψηφιακά τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα κοιμητήρια και τα πεδία των μαχών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και τοπία εξαίρετου φυσικού κάλλους.

Στο Κιλκίς, από το 1999, διοργανώνεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας. «Συνεργαζόμαστε», είπε η Υπουργός Πολιτισμού με το Δήμο, μέσα από μία Προγραμματική Σύμβαση και στηρίζουμε το Φεστιβάλ οικονομικά. Έχουμε συζητήσει με τον Δήμο, να ερευνήσει, αν το κτήριο του Διοικητηρίου, το οποίο σήμερα δεν έχει χρήση, αξιοποιηθεί για το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας, μία διεθνή εξωστρεφή διοργάνωση. Θα μπορούσε να​ επεκτείνει τη δραστηριότητά του όλο τον χρόνο, πράγμα που θα είχε εξαιρετικά αποτελέσματα για την πόλη, καθώς μπορεί να την καταστήσει προορισμό».