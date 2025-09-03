Σπύρος Γραμμένος: Δεκαπέντε χρόνια τραγούδια στην Τεχνόπολη - Δείτε τους καλεσμένους του

Δεκαπέντε χρόνια δισκογραφίας. Δεκαπέντε χρόνια τραγούδια. Δεκαπέντε χρόνια λάθη. Όταν το 2010 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο, ο Σπύρος Γραμμένος δεν φανταζόταν ότι 15 χρόνια μετά θα γιορτάζει ακόμα την κυκλοφορία του —γιατί έτσι είναι τα πράγματα: όταν ξεκινάς, λες, θα βγάλω έναν δίσκο και βλέπουμε. Τελικά, συνέχισε να φτιάχνει τραγούδια, και να που ήρθε η ώρα να τα μαζέψει όλα σε μια βραδιά. Ή τουλάχιστον να μαζευτεί ο ίδιος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στο Γκάζι, ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει και θα είναι εκεί, ζωντανός, με τη μπάντα του, τους δίσκους του, τα τραγούδια του, τα αστεία του, τα σοβαρά του και φυσικά με αγαπημένους καλεσμένους, φίλους που τραγούδησαν μαζί ή με τον τρόπο τους το έκαναν λίγο καλύτερο άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια. Θα ακούσουμε τα παλιά, θα πούμε καινούργια, θα θυμηθούμε γιατί γελάμε όταν ακούμε το όνομά του και θα γιορτάσουμε μαζί του. Μπορεί και να χορέψουμε. Μπορεί και να συγκινηθούμε. Μπορεί και να ερωτευτούμε και μετά από χρόνια να δώσουμε στο παιδί μας το όνομά του. Μια συναυλία-γιορτή. Ένα live για το οποίο ο Γραμμένος θα λέει: «ήσασταν υπέροχοι» και θα το εννοεί.

Παρέα του οι Φοίβος Δεληβοριάς, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Πουλής, Polko, Ζακ Στεφάνου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη!

info

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Doors open: 20.00

Ώρα έναρξης: 21.00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100 & Βουτάδων, Γκάζι, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.gr

https://www.ticketmaster.gr/_sen_2007254.html

Early Birds: 13€

Προπώληση: 15€

Ταμείο: 18€

Δωρεάν για παιδιά έως 10 ετών