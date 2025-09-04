H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

Στην κήρυξη της Πολυαίγου νήσου ως αρχαιολογικού χώρου προχώρησε την Τετάρτη 3/9 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το ακατοίκητο νησί βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κιμώλου.

Newsbomb

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε σημερινή ανάρτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο Facebook, μετά τη χτεσινή συζήτηση στο ΚΑΣ του θέματος «Έγκριση ή μη κήρυξης-οριοθέτησης: α) της νήσου Πολυαίγου Π.Ε. Κυκλάδων ως αρχαιολογικού χώρου, β) της θαλάσσιας περιοχής του όρμου Συκιάς στη νοτιοανατολική ακτή της νήσου Πολυαίγου ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου», που πήρε θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ανέφερε:

«Η κήρυξη ολόκληρης της νήσου Πολυαίγου ως αρχαιολογικού χώρου από το υπουργείο Πολιτισμού μετά από την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι μια σπουδαία είδηση για την προστασία της φυσιογνωμίας του κυκλαδικού αρχιπελάγους. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στήριξε την εισήγησή της για την κήρυξη της Πολυαίγου στα αποτελέσματα του αρχαιολογικού προγράμματος Έρευνα Κυκλαδικών Νησίδων (ΕΚΥΝΗ-Small Cycladic Islands Project), το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η Εφορεία σε συνεργασία με το The Norwegian Institute At Athens και το Carleton College, εξερευνώντας 90 ακατοίκητες και δυσπρόσιτες νησίδες των Κυκλάδων. Η έρευνα στην Πολύαιγο ανέδειξε εκτεταμένη ανθρώπινη παρουσία στο νησί, από τη Νεολιθική Περίοδο έως και τα νεότερα χρόνια. Χρονολογικά, με βάση την κεραμική, εκπροσωπούνται όλες οι περίοδοι, με κυρίαρχες την προϊστορική, τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή και τα νεότερα χρόνια».

Το ζήτημα έφερε στο προσκήνιο η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) - Τοπική Ομάδα Μήλου, που κατήγγειλε δημόσια (Facebook) ότι «ξεκινούν διαδικασίες που προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας».

«Η Πολύαιγος δεν είναι ένα οποιοδήποτε νησί. Είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους, και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου κάλλου. Μέχρι σήμερα παρέμενε ανενόχλητη από την ‘επεκτατική' ανθρώπινη παρουσία, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΕΛΛΕΤ-Τοπικής Ομάδας Μήλου, παραθέτοντας μια σειρά από έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ετοιμάζονταν σχέδια οικοδόμησης στο νησί.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ σημείωνε, πάντως, ότι «οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η Αρχαιολογία θα συνεδριάσει άμεσα για να κηρύξει ολόκληρη την Πολύαιγο αρχαιολογικό χώρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει οριστικό τέλος στα σχέδια δόμησης και θα αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα στην καταστροφή του τελευταίου μεγάλου ακατοίκητου νησιού της χώρας.

Η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ Μήλου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση της κοινωνίας, των δημοσιογράφων, και των αρχών. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα μέχρι να διασφαλιστεί θεσμικά η πλήρης και αδιαπραγμάτευτη προστασία της Πολυαίγου. Συνεχίζουμε ενωμένοι για την προστασία της Πολυαίγου και της Μήλου», κατέληγε η Τοπική Επιτροπή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια- Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ κατά της τρανς ιδεολογίας

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές στο α' εξάμηνο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

20:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί μειώθηκαν οι τιμές του ρεύματος αυτό το καλοκαίρι, τυχαίο; ή μεθοδευμένο;

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δικαστική απόφαση αποκαλύπτει το ρόλο της Τουρκίας στην στρατολόγηση τζιχαντιστών στη Συρία

19:35WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στην Ακρόπολη - Είναι ο ίδιος που παράτησε μωρό δίπλα σε κάδο στον Άλιμο

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από Βρετανίδα υπουργό - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο ομαδικών βιασμών παιδιών

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ