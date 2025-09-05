Θερινό Ανεσις: Το Midnight Express προβάλει την «Opera» του μάεστρο του giallo Dario Argento

Το Midnight Express μετά από το κινηματογραφικό χάος του «Convoy» φέρνει στον θερινό κινηματογράφο Άνεσις τον απόλυτο ιταλικό τρόμο με την προβολή της ταινίας «Opera» από τον maestro του giallo, Dario Argento, σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, σε 4Κ director's cut.



Για πολλούς εκεί έξω, το «Opera» είναι η τελευταία πραγματικά σπουδαία ταινία που γύρισε ο Dario Argento. Εμείς φυσικά διαφωνούμε, γιατί είναι πολλές και ιδιαίτερες οι αποχρώσεις που βρίσκουμε στο «Σύνδρομο Του Στένταλ» του 1996, όμως το 1987 ο maestro βρισκόταν ακόμα πάνω στην τρέλα του, και έβρισκε ακόμα υψηλούς προϋπολογισμούς για να την αποτυπώσει στο σελιλόιντ. (Πώς αλλιώς θα μπορούσε να φιλμάρει το υποκειμενικό πλάνο ενός κορακιού που ίπταται άναρχα στον τεράστιο χώρο μιας όπερας, μονάχα για να επιτεθεί στον δολοφόνο;).

Δείτε το τρέιλερ:

Ένα εφιαλτικό, στην κυριολεξία, θρίλερ τρόμου, με τον φονιά να τρομοκρατεί μια τραγουδίστρια της όπερας, καθιστώντας την μαρτυρά φρικτών εγκλημάτων με ένα ανατριχιαστικό τέχνασμα, εμπνευσμένο από «Το Κουρδιστό Πορτοκαλί» (τοποθετώντας εδώ βελόνες κάτω από τις βλεφαρίδες της). Σκληρό, αλλά τέτοια σκεφτόταν ο σκηνοθέτης κάθε φορά που έβλεπε το κοινό να καλύπτει τα μάτια του στα «χειρότερα». «Ήθελα να το κάνω στους θεατές, και τελικά το έβαλα στην ταινία», είχε πει και ο ίδιος.



Συνδυάζοντάς μια φρενήρη κινηματογράφηση (διευθυντής φωτογραφίας εδώ, ο φημισμένος Βρετανός Ronnie Taylor του «A Chorus Line») με άκρατη βία, και τη Μαρία Κάλλας με το heavy metal στο soundtrack, το «Opera» παρουσιάζει έναν σκηνοθέτη με απόλυτο έλεγχο πάνω στο μέσο που, κυριολεκτικά, σε κάνει ό,τι θέλει.

"OPERA" του Dario Argento - 1987



Μια νεαρή τραγουδίστρια της όπερας καταδιώκεται από έναν διαταραγμένο θαυμαστή, ο οποίος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει τα άτομα που σχετίζονται μαζί της, προκειμένου να την κάνει δική του.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η ταινία θα προβληθεί σε σινεμασκόπ (η κόπια που προβλήθηκε στην Ελλάδα, ίδια με την Αμερικανική, ήταν μασκαρισμένη σε 1.85:1 για λόγους που αφορούν μόνο τους τεχνικούς της παρέας) και σε director's cut, όλα αυτά σε αποκατεστημένη κόπια 4Κ.



info

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου - 22:45



«OPERA» του Dario Argento



Την προβολή θα προλογίσει η Βαρβάρα Κοντονή



Θερινός Κινηματογράφος Άνεσις - Λεωφόρος Κηφισίας 14

Τιμή εισιτηρίου: 6 ευρώ online, 7 ευρώ από το ταμείο

Προπώληση: anesiscinema.gr