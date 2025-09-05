Πολιτιστική ατζέντα: Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για το τριήμερο που ξεκίνησε

Δέκα εκδηλώσεις για το τριήμερο που ξεκίνησε 

Πολιτιστική ατζέντα: Συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για το τριήμερο που ξεκίνησε

Η Τάνια Τσανακλίδου

@ Ελίνα Γιουνανλή
Το newsbomb.gr σας προτείνει δέκα λόγους για να βγείτε έξω αυτό το τριήμερο.

Τάνια Τσανακλίδου

Θέατρο Λεμπέτη – Ταράτσα

Παρασκευή 5/9 (21.00)

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της δεινότητα και τη γοητευτική σκηνική παρουσία που την καθιστούν μοναδική στο ελληνικό μουσικό κοινό, η Τάνια Τσανακλίδου μας καλεί σε ένα ταξίδι μέσα από τραγούδια-ιστορίες, άλλοτε λυρικά και άλλοτε εκρηκτικά.

Συνοδοιπόροι της σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική παράσταση οι φίλοι και εξαιρετικοί μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου και Σπύρος Μάνεσης.

Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: a-th.gr

ioulia karapataki.jpg

Η Ιουλία Καραπατάκη

Ιουλία Καραπατάκη

Δημοτικό Κολυμβητήριο Ραφήνας

Παρασκευή 5/9 (21.00)

Με τη δύναμη της φωνής της, τραγούδια που συγκινούν και ξεσηκώνουν, νέο πρόγραμμα και μια μπάντα που θα μας ξεσηκώσει.

Οι μήνες που πέρασαν ήταν γεμάτοι live για εκείνη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Μετά την πρόσφατη δισκογραφική παρουσίαση «6 Τραγούδια για την Ιουλία» σε μουσική Σωκράτη Μάλαμα & στίχους Οδυσσέα Ιωάννου, θ’ ακούσουμε τραγούδια που αγαπάει, διασκευές από παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια και για πρώτη φορά, νέα ακυκλοφόρητα από το νέο δίσκο που ετοιμάζει.

Αυθόρμητα χαμόγελα, μια δεμένη μπάντα, και τραγούδια που είναι τα αγαπημένα της – αλλά και δικά μας.

Μαζί της:

Άγης Παπαπαναγιώτου: κιθάρες, φωνή

Καλογιάννης Βεράνης: βιολί, τρομπέτα, φωνή

Άρης Κονιδάρης: πλήκτρα

Μιχάλης Δάρμας: κοντραμπάσο

Κώστας Σπυράτος: τύμπανα

Χρήστος Αναστασιάδης: Γκάιντα, κλαρίνο

Μανώλης Κουταλίδης - Βασίλης Φαλάρας: ηχοληψία

Πέτρος Καλογήρου: φωτισμοί

Εισιτήρια: ticketmaster.gr

Προπώληση: 15 ευρώ

Ταμείο: 17 ευρώ

Planet of Zeus

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Σάββατο 6/9 (21.00)

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ενώνουμε τις φωνές και τις ενέργειές μας, με μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ροκ συναυλίες των τελευταίων ετών. Εκείνη την ημέρα, όλοι οι δρόμοι θα οδηγούν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, εκεί που οι Planet of Zeus θα πραγματοποιήσουν το επετειακό live για τα 25 χρόνια πορείας τους. Το υμνικό heavy rock’n’roll τους θα πάρει τον πρώτο λόγο και οι ίδιοι, αναμοχλεύοντας τις σπουδαιότερες στιγμές της δισκογραφίας τους θα μας παραδώσουν ένα χορταστικό show γεμάτο εκπλήξεις, με τον μοναδικό ηλεκτρισμό που χαρακτηρίζει κάθε on-stage περιπέτειά τους.

Τα εισιτήρια κοστίζουν 18 ευρώ (προπώληση) και 20 ευρώ (ταμείο).

Ηλεκτρονική προπώληση: www.ticketmaster.gr/planet-of-zeus-25th-anniversary-show_sen_2007034.html

Mpofiliou.jpg

Η Νατάσσα Μποφίλιου

Νατάσσα Μποφίλιου

Ανοικτό Θέατρο Καλαμάτας

Σάββατο 6/9 (21.00)

Ο δεύτερος και ανανεωμένος κύκλος των πολύ επιτυχημένων παραστάσεων της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ύστερα από έναν συναρπαστικό sold out χειμώνα στη σκηνή του Vox στην Αθήνα, ταξιδεύει τώρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε μία μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία.

Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/kalamata-2025-bofiliou/?lang=el

Γιάννης Χαρούλης

Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων (Καβάλα)

Κυριακή 7/9 (21.00)

Ο Χορός ξεκίνησε τον Ιούνιο από το κατάμεστο Γήπεδο Ριζούπολης, με χιλιάδες κόσμου να γίνεται ένα και με τον Γιάννη Χαρούλη να μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι.

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό. Ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»...

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giannis-xaroulis-tour-2025/

armin van buuren.jpg

Ο Armin Van Buuren

Primer Music Festival

ΟΑΚΑ (ανοικτός χώρος)

Σάββατο 6/9 και Κυριακή 7/9

Ένα τελείως διαφορετικό Primer Music Festival περιμένει φέτος τους απανταχού λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ που έβαλε την Ελλάδα στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης επιστρέφει ανανεωμένο σε μεγαλύτερο χώρο, με μοναδικούς καλλιτέχνες και περισσότερη ενέργεια!

«Μετά από 5 επικά χρόνια στην Πλατεία Νερού, ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα», αναφέρει η διοργάνωση σχετικά με την μετακίνηση του φεστιβάλ στο ΟΑΚΑ. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο συναυλιακό venue της χώρας, κάτι που μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ακόμη πιο εντυπωσιακή παραγωγή, να υποδεχτούμε περισσότερο κόσμο και να υλοποιήσουμε το όραμά μας για καθηλωτικά shows».

Στο line up ξεχωρίζουν οι Armin Van Buuren, Artbat και Boris Brejcha.

Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: https://cometogether.live/event/2543/primer-music-festival-2025

pedion tou areos-festival vivliou.jpg

Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Αρεως

53o Φεστιβάλ Βιβλίου

Πεδίον του Αρεως

5-21/9

210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2025. Το κεντρικό αφιέρωμα του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου έχει τίτλο «Παιδί και Φιλαναγνωσία: Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο» και είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της αγάπης για το διάβασμα από τις πρώτες κιόλας ηλικίες.

Είσοδος ελεύθερη

Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 8/9 (20.00)

Πληροφορίες: sekb.gr

eleni.jpg

«Ελένη - Η δίκη μιας πόρνης» με τη Λυδία Κονιόρδου και τον Μπάμπη Παπαδόπουλο

(c) Γκέλυ Καλαμπάκα

Ελένη, η δίκη μιας πόρνης

Θέατρο βράχων (Βύρωνας)

Σάββατο 6/9 (21.00)

Εμπνευσμένος από το «Ελένης εγκώμιον» του σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, ο μονόλογος αυτός με πρωταγωνίστρια την Ωραία Ελένη, έρχεται να επανορθώσει τις αδικίες που ο μύθος και η «επίσημη» εκδοχή των γεγονότων έχουν σωρεύσει στο πρόσωπο της γυναίκας που στάθηκε-όπως λένε-η αφορμή του Τρωικού πολέμου και των δεινών με τα οποία εκείνος βασάνισε για δέκα χρόνια τους Έλληνες και τους Τρώες.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Παίζει η Λυδία Κονιόρδου

Μαζί της επί σκηνής ο Μπάμπης Παπαδόπολους

Πληροφορίες: www.festivalvraxon.gr/show.php?id=42

ainigmatikes-parallages.jpg

«Αινιγματικές παραλλαγές» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια

Αινιγματικές παραλλαγές

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Σάββατο 6/9 (21.00)

Ο Αμπέλ Ζνόρκο (Γιάννης Μπέζος) είναι ένας συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ που ζει μόνος, αποτραβηγμένος στο Ροσβανοϋ, ένα μικρό νησί στη Θάλασσα της Νορβηγίας, αποφεύγοντας τα πάντα και ειδικά τους ανθρώπους. Έχοντας πρόσφατα εκδώσει το 21ο του βιβλίο που έχει γίνει τεράστια επιτυχία, δέχεται να δώσει συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο που τον πολιορκεί καιρό τον Έρικ Λάρσεν (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης)

Άραγε πόσο τυχαία επέλεξε ο Αμπέλ Ζνόρκο τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και πόσο τυχαία επέλεξε ο Έρικ Λάρσεν τον συγκεκριμένο συγγραφέα;

Σκηνοθετούν οι Σωτήρης Τσαφούλιας και Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: www.more.com/gr-el/tickets/theater/ainigmatikes-parallages-periodeia/

ilektra.jpg

«Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου

(c) Πάτροκλος Σκαφίδας

Ηλέκτρα του Σοφοκλή

Κηποθέατρο Παπάγου

6-7/9 (21.00)

Ο Δημήτρης Τάρλοου καταθέτει την πρώτη σκηνοθεσία του στο αρχαίο δράμα με τη σοφόκλεια εκδοχή της Ηλέκτρας, παράστασης που έκανε πρεμιέρα στις 4 & 5 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και συνεχίζει την περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα.

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς. Παίζουν: Λουκία Μιχαλοπούλου, Αναστάσης Ροϊλός, Ιωάννα Παππά κ.α.

Πληροφορίες – προπώληση εισιτηρίων: www.more.com/gr-el/tickets/theater/ilektra-tou-sofokli-periodeia/

