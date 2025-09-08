Ενθουσιώδεις κριτικές για το «Knives Out: Wake up dead man» με τον Ντάνιελ Κρεγκ - Δείτε το τρέιλερ

Η τρίτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Στα μαχαίρια» με τίτλο «Wake up dead man» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο με ενθουσιώδεις κριτικές. Ως γνωστόν, η προηγούμενη ταινία της σειράς, «Glass Onion», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του ντέτεκτιβ Μπενουά Μπλανκ, γυρίστηκε στο Πόρτο Χέλι.

Δείτε το τρέιλερ:

Στο Indiewire αναφέρεται ότι η νέα ταινία είναι πιο σκοτεινή από τις προηγούμενες και εμπνέεται από τον Εντγκαρ Αλαν Ποε, ενώ δίπλα στον Ντάνιελ Κρεγκ πρωταγωνιστεί ο Τζος Ο’ Κόνορ που υποδύεται έναν νεαρό ιερέα. Ο Μπενουά Μπλανκ δεν είναι σίγουρος αν ο ιερέας είναι ύποπτος για το φόνο που ερευνά ή αν είναι σύμμαχός του στην αναζήτηση του δολοφόνου. Μαζί τους εμφανίζονται οι Γκλεν Κλόουζ, Τζος Μπρολίν, Τζέρεμι Ρένερ, Μίλα Κούνις, Αντριου Σκοτ, Τόμας Χέιντεν Τσερτς κ.α.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 26 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 12 Δεκεμβρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Netflix δαπάνησε 400 εκατ. δολάρια για να αγοράσει τα δικαιώματα της δεύτερης και της τρίτης ταινίας της σειράς.