Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο

Με θέμα το περιβάλλον, το Cycladic Kids Festival, το παιδικό φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας) και σας περιμένει με ελεύθερη είσοδο! Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δημιουργεί ένα πολυθεματικό φεστιβάλ τεχνών με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής και χορού, κινηματογράφο, αφηγήσεις και εικαστικά εργαστήρια εκτός των χώρων του, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά 4 έως 15 ετών. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και Μεγάλο Χορηγό την Eurolife FFH.

Φέτος, το Cycladic Kids Festival εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τα μάτια των παιδιών.

Το διήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την οικολογική συνείδηση των παιδιών μέσα από το θέατρο, τη μουσική, τον χορό, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά! Το Μουσείο Κυκλαδικής προσφέρει τα δικά του εργαστήρια, που συνδέουν την τέχνη με την οικολογία, και παράλληλα συνεργάζεται με τις παρακάτω ομάδες, προκειμένου να εμπλουτίσει την εμπειρία των παιδιών:

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το The Home Project, Κτήμα Αρίστη, Λούπες, Μαζί για το Παιδί, Μπουλούκι, Οι Κατσίκες Ξέρουν Το Δρόμο, Παραμυθοκόρες, Παιδική Βιβλιοθήκη «Μυρσίνη Ζορμπά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ζαμομίνια, Agále, Actionaid Hellas, Bee Camp, Children’s Institute Of Technology, Cinemathesis, Cinobo, Comicdom, Community Energy River, Flux For Art, Library4all, Patari Project, Plastic Clever Schools, Symbeeosis.

Πιο αναλυτικά μέσα στο διήμερο:

Τα Ζαμομίνια δίνουν τον ρυθμό με την πρωτότυπη μουσική τους, ενώ παράλληλα γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα μέσα από διαδραστικά παιχνίδια οργανογνωσίας.

Η ομάδα Patari Project παρουσιάζει δύο μοναδικές θεατρικές παραστάσεις. Στον Ροβ & Κρους, δύο άνδρες ναυαγοί ύστερα από μια πρωτοφανή πλημμύρα βρίσκουν καταφύγιο πάνω σε μια σκεπή σπιτιού και μας καλούν να αναλογιστούμε, μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Στις Μυθολογίες, ένα θεατρικό παζλ με δύο αφηγητές, το νήμα του μύθου ξετυλίγεται οδηγώντας το κοινό σε άγνωστα μονοπάτια.

Η ομάδα αφηγητών Οι Κατσίκες Ξέρουν το Δρόμο θα ταξιδέψει το κοινό στον κόσμο των παραμυθιών παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη εμπειρία αφήγησης με ζωντανή μουσική που μας θυμίζει πως η φύση έχει πάντα μια ιστορία να μοιραστεί. Οι Παραμυθοκόρες αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες που ακούστηκαν και καταγράφηκαν στις Κυκλάδες.

Μια ξεχωριστή στιγμή φέρνει κοντά μας τον Γιώργο Ευγενικό, που αφηγείται δύο παραμύθια από την προφορική παράδοση των Κυκλάδων. Ιστορίες που αναδεικνύουν τον σεβασμό προς τη φύση, τη σχέση του ανθρώπου με τη γη που χαρίζει αλλά και παίρνει ζωή και την ευθύνη που όλοι έχουμε απέναντι στον φυσικό περιβάλλον.

Μέσω του δικτύου Μαζί για το Παιδί, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, σε συνεργασία με το The HOME Project, χαρίζει στο κοινό μια τρυφερή παράσταση παρουσιάζοντας το παραμύθι της Ρόμυ, μιας λαγουδίνας με αναπηρία που καταφέρνει να βοηθήσει τα άλλα ζώα να φτάσουν πιο ψηλά. Ένα παραμύθι γραμμένο για την Οφηλία, ένα ιδιαίτερο κορίτσι που μετακινείται με αμαξίδιο, το οποίο θα προλογίσει η παιδαγωγός Ελένη Γερουλάνου.

Σε συνεργασία με το Cinobo, στήνεται ένας θερινός κινηματογράφος κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, προβάλλοντας την ταινία Flow: μία από τις πιο μαγευτικές ταινίες animation, μια πλωτή περιπέτεια τετράποδων ηρώων που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ωδή στη φύση, προειδοποίηση για την κλιματική αλλαγή αλλά και γιορτή αγνής διασκέδασης.

Ένα κινητικό εργαστήριο για όλη την οικογένεια προτείνει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Σε χορευτικούς ρυθμούς, γονείς και παιδιά ταξιδεύουν χορεύοντας στην ιστορία της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Ρόδο!

Σε ένα εργαστήριο με τίτλο «Αξία έχει… να προστατεύουμε όσα αγαπάμε!» , που υλοποιείται από την ομάδα Λούπες, η Eurolife FFH προσκαλεί τα παιδιά να ανακαλύψουν την τέχνη της μεταξοτυπίας και να πειραματιστούν τυπώνοντας πάνω στα δικά τους μπλουζάκια που θα φέρουν μαζί τους, καθώς και σε παλιές αφίσες εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Τα Plastic Clever Schools οργανώνουν στο Πάρκο Ελευθερίας δράσεις συλλογής απορριμμάτων υπό την καθοδήγηση μαθητών Γυμνασίου, ενώ η ομάδα Community Energy River καλεί τα παιδιά να συμμετέχουν σε μια θετική υπόσχεση δράσης: «Αλλάζοντας τις συνήθειές μας, αλλάζουμε την κλιματική αλλαγή!».

Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής του φεστιβάλ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την ιδιαίτερα σημαντική Πρωτοβουλία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Cycladic Identity που στοχεύει να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Κυκλάδων. Με άξονες τον πολιτισμό, την βιοποικιλότητα και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μόλις σε τρία χρόνια λειτουργίας, η Πρωτοβουλία έχει υποστηρίξει 16 προγράμματα σε 11 νησιά των Κυκλάδων, ενώ 10 νέα προγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Η πρωτοβουλία Cycladic Identity εκπληρώνει το όραμα του Μουσείου να διευρύνει την αποστολή του στις Κυκλάδες, αναγνωρίζοντας και αγκαλιάζοντας τη δυνατότητά του να συμβάλει θετικά στη ζωή τους και στη διατήρηση της ταυτότητάς τους. Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα γνωρίσουν κάποιους από τους φορείς που έχουν επιχορηγηθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν στο μοναδικό περιβάλλον των Κυκλάδων.

Η ActionAid Hellas προτείνει συλλογική δημιουργία Land Art στο πάρκο, καλλιεργώντας τη φαντασία και την επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Η Symbeeosis, το Bee Camp και η Agále φέρνουν δράσεις γύρω από τη βιοποικιλότητα, τη σημασία των μελισσών και τις βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Το Κτήμα Αρίστη εισάγει τα παιδιά στον πειραματισμό με φυτικές πρώτες ύλες, αναδεικνύοντας τη σχέση φυσικών πόρων και καθημερινότητας. Η ομάδα Flux for Art εμπνέεται από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη και καλεί μικρούς και μεγάλους σε μια συμμετοχική οικολογική θεατρική εμπειρία. Τέλος, το Children’s Institute of Technology φέρνει την καινοτομία μέσα από τη δημιουργία ρομποτικών ανεμογεννητριών και πειράματα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνδέοντας την τέχνη με την οικολογία, η Comicdom καλεί τα παιδιά να δημιουργήσουν τα δικά τους comics, εμπνευσμένα από τα έργα της έκθεσης του Παιδικού Διαγωνισμού «Προστάτες των Κυκλάδων». Η Cinemathesis συνδυάζει τη φωτογραφία με την ανακύκλωση μέσα από ένα βιωματικό εργαστήριο που μετατρέπει τη δημιουργία σε εργαλείο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, η ομάδα Μπουλούκι προσκαλεί τα παιδιά να γνωρίσουν από κοντά τα υλικά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στα νησιά – πέτρες, πηλοκονιάματα και άλλα φυσικά στοιχεία – σε ένα ξεχωριστό εργαστήριο αφιερωμένο στην αρχιτεκτονική και τη δόμηση των Κυκλάδων.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με το Library4all για τρίτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του Cycladic Kids Festival και συγκεντρώνει καινούρια ή σχεδόν καινούρια βιβλία για παιδιά ηλικίας 4–12 ετών. Τα δικά σας βιβλία, μαζί με καινούργια βιβλία που αγοράζει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, θα γεμίσουν τις βιβλιοθήκες σχολείων στην Ελλάδα, δίνοντας σε όλα τα παιδιά πρόσβαση στο βιβλίο.

Η Παιδική Βιβλιοθήκη «Μυρσίνη Ζορμπά» του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανοίγει τη συλλογή της στο Athens Book Space και φέρνει στο 3ο Cycladic Kids Festival βιβλία με θεματική την οικολογία και τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του περιβάλλοντος. Μέσα από ανοιχτά εργαστήρια για όλους, οι επισκέπτες θα μπορούν να διαλέξουν βιβλία για ελεύθερη ανάγνωση αλλά και να συμμετάσχουν σε οργανωμένες αφηγήσεις που ζωντανεύουν τις ιστορίες μέσα από τη φαντασία.

Σε όλους τους χώρους του φεστιβάλ η Blue Cycle, η μοναδική ελληνική κοινωνική εταιρία Γαλάζιας και Κυκλικής οικονομίας που αντιμετωπίζει ολιστικά τον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δημιουργεί χώρους ανάπαυσης για το κοινό. Τα αντικείμενα της κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένα θαλάσσια πλαστικά.

Παιδιά, 27 και 28 Σεπτεμβρίου όλοι στο Κέντρο Τεχνών! Φορέστε άνετα ρούχα για να χορέψετε, να ζωγραφίσετε, να τραγουδήσετε, να κατασκευάσετε αλλά και δείτε τα έργα σας στην έκθεση του Παιδικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής, ανακαλύπτοντας τους νικητές!

Το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες:

https://cycladic.gr/draseis/cycladic-kids-festival-2025/

Πρακτικές πληροφορίες:

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής)

Σάββατο 27/09, 11:00 – 21:00

Κυριακή 28/09, 11:00 – 18:00

Eλεύθερη είσοδος

