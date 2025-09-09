Στις αίθουσες η νέα ταινία του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ για τον Γκοντάρ και τη νουβέλ βαγκ

Το τρέιλερ της νέας ταινίας του σπουδαίου Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ μόλις κυκλοφόρησε. Η ταινία «Nouvelle Vague» αφηγείται την ιστορία των γυρισμάτων της ταινίας του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, «Με κομμένη την ανάσα» και είναι γυρισμένη στο Παρίσι με αμιγώς γαλλικό συνεργείο. Πρωταγωνιστούν οι Γκιγιόμ Μαρμπέκ στο ρόλο του Γκοντάρ, Όμπρι Ντουγίν στο ρόλο του Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Ζόι Ντατς στο ρόλο της Τζιν Σέμπεργκ.

Δείτε το τρέιλερ:

Η ταινία του Γκοντάρ έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες τον Μάρτιο του 1960 και πυροδότησε το «νέο κύμα» των Γάλλων σκηνοθετών της εποχής. Μαζί με τα «400 χτυπήματα» του Φρανσουά Τριφό και το «Χιροσίμα, αγάπη μου» του Αλέν Ρενέ, θεωρούνται οι πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες της νουβέλ βαγκ περιόδου του γαλλικού σινεμά.

Το «Nouvelle Vague» έκανε πρεμιέρα στο τελευταίο Φεστιβάλ των Καννών όπου απέσπασε πολύ καλές κριτικές, όπως αυτή του Hollywood Reporter που αναφέρει ότι «κάνει πολύ καλή δουλειά στο να μεταφέρει το πνεύμα του Γκοντάρ πάνω στη δουλειά του αλλά και όσα πέρασε μέχρι η ταινία να γίνει πραγματικότητα».

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 31 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 14 Νοεμβρίου.