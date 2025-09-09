Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»

Οι παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»

Η έκθεση «Takis 1∞»

Στο πλαίσιο της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή για την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του καλλιτέχνη στα δυο του μουσεία, στην Αθήνα και στην Άνδρο, ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο της Αθήνας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις με σημαντικούς ιστορικούς τέχνης και επιμελητές που σχετίζονταν με τον Takis, την παρουσίαση μιας πρωτότυπης μουσικής δημιουργίας από τον Μιχάλη Δέλτα και την προβολή της βραβευμένης ταινίας του Κώστα Γαβρά Section spéciale (Ειδικό Δικαστήριο), ενώ συνεχίζονται οι ξεναγήσεις για το κοινό καθώς και η ειδικά σχεδιασμένη διαδραστική ξενάγηση «Μαγνητίζοντας την τέχνη».

Ιστορίες Ιστορικών - Κύκλος συζητήσεων

Με αφορμή την επετειακή έκθεση Takis 1∞, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο συζητήσεων στο Αμφιθέατρό του, με τίτλο Ιστορίες Ιστορικών. Πέντε φορές τον χρόνο, ιστορικοί –κυρίως της τέχνης, αλλά όχι μόνο – μοιράζονται με το κοινό την πορεία τους, μέσα από σημαντικές εκθέσεις, αξιόλογες εκδόσεις και μια μοναδική τεχνογνωσία, συζητώντας με την Υπεύθυνη Συλλογών του Ιδρύματος Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau.

Τις Ιστορίες Ιστορικών ανοίγει την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η Marie-Laure Bernadac, η οποία έχει διατελέσει επιμελήτρια στο Τμήμα Γραφικών Τεχνών του Κέντρου Πομπιντού (Centre Pompidou), στο Μουσείο Πικάσο (Musée Picasso), στο CAPC – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μπορντό καθώς και υπεύθυνη σύγχρονης τέχνης στο Μουσείο του Λούβρου. Η δεύτερη συζήτηση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου με ομιλητή τον Alfred Pacquement, πρώην διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Centre Pompidou και, από το 2019, επικεφαλής του Μουσείου Soulages στη Ροντέζ και του Ιδρύματος Bemberg στην Τουλούζη.

Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθoύν στα γαλλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις:
Marie-Laure Bernardac: https://goulandris.gr/el/events/historians-stories-marie-laure-bernadac
Alfred Pacquement: https://goulandris.gr/el/events/historians-stories-alfred-pacquement

Μιχάλης Δέλτα – «ΠΝΟΗ»

Ο Μιχάλης Δέλτα, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Στέρεο Νόβα, παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή την παράσταση «Πνοή» στις 11 και 16 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσική δημιουργία με αφορμή τη μεγάλη αναδρομική έκθεση Takis 1∞ που διοργανώνει το Ίδρυμα.

Μια σύγχρονη μουσική διερεύνηση στην ομορφιά και στα άδυτα της καινοτόμου τέχνης του Takis και του πρωτοπόρου Μιχάλη Δέλτα, ενσαρκωμένη από ένα μουσικό τρίο το οποίο υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία. Οι αναλογικοί ηλεκτρονικοί ήχοι, τα μελωδικά μοτίβα και τα ηχοχρώματα του τσέλου και του πιάνου δίνουν «Πνοή» στους συναισθηματικούς κραδασμούς της παράστασης και των έργων του Takis.

Για περισσότερες πληροφορίες & εισιτήρια: more.com

Προβολή της ταινίας Section spéciale (Ειδικό Δικαστήριο) του Κώστα Γαβρά

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η βραβευμένη ταινία του Κώστα Γαβρά Section spéciale (Ειδικό Δικαστήριο), που σηματοδοτεί και τη συνεργασία του σκηνοθέτη με τον Takis στο κομμάτι της μουσικής επένδυσης, θα προβληθεί στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή.

Με πρωταγωνιστές τους Louis Seigner, Roland Bertin και Michael Lonsdale, η ταινία αφηγείται τη δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου από την κυβέρνηση συνεργασίας του Vichy με στόχο την εκδίκαση πράξεων αντίστασης κατά της Γερμανικής κατοχής και χάρισε στον Κώστα Γαβρά το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 1975.

Για περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις: https://goulandris.gr/el/events/section-speciale-costa-gavras

Takis 1∞ - Η έκθεση

Το επετειακό αφιέρωμα Takis 1∞, που τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη Παναγιώτη Βασιλάκη – γνωστού ως Takis (1925-2019) – και πραγματοποιείται με τη συμβολή του Ιδρύματος Takis, παρουσιάζεται παράλληλα και στα δυο μουσεία του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, στην Αθήνα και στην Άνδρο, έως τις 2 Νοεμβρίου.

Τα Μαγνητικά Πεδία, το κομμάτι της έκθεσης που παρουσιάζεται στο Μουσείο του Ιδρύματος στην Αθήνα, αποτελεί μια ανασκόπηση της μακράς και εξαιρετικά γόνιμης σχέσης του Takis με τα μαγνητικά πεδία – μια σχέση-σταθμό στη διαδρομή του, που ξεκίνησε το 1959. Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο παρουσιάζονται όλα τα στάδια στο έργο του Takis που υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για εκείνον, μέσα από τις διαδοχικές ανατροπές που σημάδεψαν την καριέρα του, και προβάλλεται μια ολοκληρωμένη πλευρά της καλλιτεχνικής διαδρομής του.

Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενή κατάλογο καθώς και μια σειρά Podcasts πέντε επεισοδίων που διατρέχουν την πολυκύμαντη ζωή του καλλιτέχνη και είναι διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες. Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά έχουν προγραμματιστεί για τον μήνα Οκτώβριο στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση: https://goulandris.gr/el/about/takis-100
10 λόγοι για να επισκεφθείτε την έκθεση Takis 1∞: https://goulandris.gr/el/about/10-reasons-to-visit-takis-100

Ξεναγήσεις για το κοινό και διαδραστική ξενάγηση στο Μουσείο της Αθήνας

Ξεναγήσεις για το κοινό στην έκθεση που παρουσιάζεται στην Μουσείο της Αθήνας πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 18.30-19.15 και κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00-12.45.

Παράλληλα, η ειδικά σχεδιασμένη διαδραστική ξενάγηση «Μαγνητίζοντας την τέχνη» δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη γοητεία της αλληλεπίδρασης της τέχνης με τα φυσικά φαινόμενα και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το δικό τους χρηστικό, μαγνητικό έργο. Πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 15.00-17.00.

Ξεναγήσεις για το κοινό: https://goulandris.gr/el/events/takis-100-athens-guided-tour
«Μαγνητίζοντας την τέχνη»: https://goulandris.gr/el/events/takis-interactive-guided-tour

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635
Τ: 210 725 2895
visit@goulandris.gr | goulandris.gr

